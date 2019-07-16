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Galaxy S10 Red поддержит полторы тысячи нуждающихся семей в Казахстане

Вчера, 07:39
Galaxy S10 Red поддержит полторы тысячи нуждающихся семей в Казахстане


Galaxy S10 Red стал официальным партнером Красного Полумесяца Казахстана, крупнейшей гуманитарной организации в стране, в проекте помощи малообеспеченным семьям.

Samsung с новым продуктом Galaxy S10 Red выделяет 23 млн тенге для реализации социального проекта, в рамках которого более полутора тысяч наиболее нуждающихся семей в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Павлодар получат денежные сертификаты на приобретение продуктов питания и других необходимых товаров в местной сети гипермаркетов. Список получателей помощи, сформированный партнерской международной организацией, включает в себя малоимущие, многодетные семьи, одиноких матерей и пенсионеров, оставшихся без помощи родных.

Информация о социальном проекте сопровождается вдохновляющим сообщением от компании «Добрые дела изменят жизни», а также иллюстрациями, в которых два устройства Galaxy S10 Red изображают крышу дома, чтобы передать ощущение поддержки и защищенности.

Samsung Electronics реализует множество социальных инициатив в Казахстане и поддерживает сферы здравоохранения, образования, экологии и др. Проекты за последние два года включают предоставление казахстанским фермерам сотен комплектов инновационных устройств для поиска пропавших животных, запуск бесплатной школы программирования Coding Lab, обеспечение больниц планшетами с медицинской информационной системой Damumed.

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