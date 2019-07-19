Instagram отказался от числа лайков под постами пользователей 7 стран

Сегодня, 07:33

Социальная сеть Instagram заявила, что запустила экспериментальную функцию, скрывающую количество лайков для пользователей из ряда стран. Об этом сообщается в аккаунте соцсети в Twitter, пишет РБК.



«Мы хотим, чтобы Ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми Вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают», — говорится в сообщении.

Изменения коснулись Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. Пользователи также не смогут видеть количество просмотров видео. В Instagram отметили, что при этом они могут посмотреть записи, которые им самим понравились, однако друзья пользователей не увидят количество лайков к записям.



В середине апреля портал TechCrunch выяснил, что Instagram начал тестировать функцию, скрывающую лайки. В пресс-службе соцсети подтвердили, что изучают новый дизайн. Портал отмечал, что отказ от лайков может стать частью кампании по изменению поведения пользователей, которые в настоящее время зависят от числа лайков, и это оказывает на них психологическое давление.

