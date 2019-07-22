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AB InBev продает австралийское подразделение за $11,3 млрд

Вчера, 07:46
AB InBev продает австралийское подразделение за $11,3 млрд


Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) продаст свое дочернее подразделение в Австралии Carlton & United Breweries (CUB) японской компании Asahi Group Holdings, говорится в сообщении компании, пишет vestifinance.ru.

«Anheuser-Busch InBev согласилась продать дочернюю компанию Carlton & United Breweries за 16 млрд австралийских долларов (около 11,3 млрд долларов США) японской Asahi Group Holdings», - говорится в релизе.


AB InBev продает австралийское подразделение за $11,3 млрд

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В рамках сделки AB InBev предоставит Asahi Group права на коммерциализацию портфеля международных брендов AB InBev в Австралии. В их число входят в том числе такие известные по всему миру марки, как Corona, Bud, Stella Artois.

На сделку распространяются обычные условия закрытия, включая получение разрешения от регуляторов Австралии. Ожидается, что сделка будет завершена к I кварталу 2020 года.

AB InBev добавляет, что после сделки сможет расширить экспансию на другие быстрорастущие рынки в регионе АТР и по всему миру. Практически вся выручка от продажи австралийского подразделения будет использована компанией для погашения задолженности. При этом обязательство AB InBev по снижению чистого долга ниже 4-х EBITDA к концу 2020 года не зависит от завершения данной сделки, отмечается в релизе.

Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller.

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