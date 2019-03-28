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Uber покупает конкурента за $3,1 млрд

Сегодня, 07:33
Uber покупает конкурента за $3,1 млрд


Сервис заказа такси Uber Technologies потратит 3,1 млрд долларов на приобретение ближневосточного конкурента Careem. Американская компания заплатит 1,4 млрд долларов наличными и еще 1,7 млрд долларов конвертируемыми нотами. Бумаги будут конвертироваться в акции Uber по цене 55 долларов за штуку, говорится в сообщении Uber.

В результате сделки Careem станет 100%-ной дочерней компанией Uber и сохранит свой бренд по крайней мере на начальном этапе. Соучредители Careem Мудассир Шейха, Магнус Олссон и Абдулла Элиас останутся в компании после приобретения, пишет vestifinance.ru.


Uber покупает конкурента за $3,1 млрд

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В совете директоров ближневосточной компании три места достанутся представителям Uber, а два - Careem. Шейха, которая является генеральным директором Careem, и Олссон займут места в совете директоров.

Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 году. Сделка должна получить одобрение регулирующих органов, в том числе антимонопольных регуляторов в странах, где работает Careem, что может сдержать продвижение сделки или заставить компании изменить условия.

Careem, основанная в 2012 году, имеет более широкое присутствие, чем Uber, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Пакистане и Турции. Компания работает в 98 городах по сравнению примерно с 23 у Uber.

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