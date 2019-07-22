BMW объявил о назначении нового главы компании

Вчера, 07:46Немецкий автоконцерн BMW сообщил о назначении нового председателя совета директоров компании, им станет Оливер Циспе, пишет Прайм.

«Оливер Циспе займет должность председателя совета директоров BMW AG с 16 августа 2019 года. Это решение сегодня на собрании принял наблюдательный совет», — говорится в сообщении. Циспе был в совете директоров с 2015 года и на данным момент отвечает за производственное подразделение. Работает в компании с 1991 года, за это время занимал ряд руководящих должностей.