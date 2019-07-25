Alibaba открывает торговую интернет-платформу для продавцов из США

25-07-2019, 07:56

Китайская компания Alibaba открывает торговую интернет-платформу для продажи товаров производителями, оптовыми продавцами и дистрибьюторами из США. Таким образом, компании из США получат доступ к мировому рынку электронной торговли B2B объемом $23,9 трлн. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика.



До этого американские малые и средние предприятия могли покупать товары с помощью Alibaba.com, потому что сайт изначально создан для того, чтобы связать поставщиков в Китае с покупателями за рубежом, особенно в США.



Новая платформа, предназначенная для малых и средних предприятий США, позволит продавать товары.

«Alibaba стремится расширить возможности предпринимателей и помочь им добиться успеха на их собственных условиях. С десятью миллионами активных бизнес-покупателей более чем в 190 странах и регионах мы меняем B2B-торговлю, предоставляя инструменты и услуги, необходимые компаниям малого и среднего бизнеса США, для того чтобы конкурировать и преуспевать на мировом рынке», - отметил глава подразделения B2B в Северной Америке компании Alibaba Group Джон Каплан.

Акционеры Alibaba одобрили дробление акций

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в области электронной торговли, основана Джеком Ма в 1999 г. Компании принадлежат также несколько дочерних компаний и интернет-площадок - Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Чистая прибыль Alibaba в 2018-2019 фингоду, который завершился 31 марта, увеличилась на 37% до $13,053 млрд, выручка - в 1,5 раза до $56,152 млрд.



