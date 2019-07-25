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Norsk Hydro понизило прогнозы роста спроса на алюминий в 2019 году

25-07-2019, 07:35
Norsk Hydro понизило прогнозы роста спроса на алюминий в 2019 году


Норвежская Norsk Hydro ASA прогнозирует повышение спроса на первичный алюминий на 1-2% в 2019 году против ожидавшихся ранее 2-3%. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.


Кроме того, компания предупреждает, что реальные темпы роста могут оказаться еще ниже, пишет агентство Bloomberg.
Ожидается, что в Китае рост спроса на первичный алюминий составит 1-3% в текущем году, в остальных странах - 0-1%.
Тем временем прогноз дефицита на мировом рынке алюминия оставлен на уровне 1-1,5 млн тонн.


Norsk Hydro понизило прогнозы роста спроса на алюминий в 2019 году

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Ранее компания Alcoa, еще один крупный производитель алюминия, ухудшила оценку роста спроса на продукцию до 1,25-2,25% в 2019 году с ожидавшихся ранее 2-3%.

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