Акционеры трех банков одобрили добровольную реорганизацию

Вчера, 07:43

На общем собрании акционеров одобрена добровольная реорганизация трех банков путем присоединения AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк), Capital Bank Kazakhstan к Tengri Bank, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.



В составе акционеров реорганизованного банка сохранится стратегическая доля владения иностранного инвестора в лице Punjab National Bank.

Сделка по присоединению трех банков вышла на новый уровень

«Данная сделка способствует укреплению финансовой позиции, повышению ликвидности и эффективности объединенного финансового института за счет улучшения качества активов, эффекта синергии, большего размера банка и новой жизнеспособной бизнес-модели. Процесс объединения будет проходить в соответствии с законодательными нормами Республики Казахстан и начнется после получения необходимых разрешений регуляторных органов, включая НБРК», - указывается в сообщении.

Информация об обсуждаемом присоединении AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan к Tengri Bank впервые появилась в начале мая 2019 года.

Напомним, крупным акционером Tengri Bank является индийский Punjab National Bank (41,64%). По данным биржи, владельцем AsiaCredit Bank является казахстанский бизнесмен Орифджан Шадиев, ему принадлежит 99,9% акций банка. Владельцем Capital Bank Kazakhstan также является Орифджан Шадиев.