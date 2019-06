First Heartland Bank и First Heartland Jsan Bank объединятся

Вчера, 07:38

На внеочередном общем собрании акционеров в городе Нур-Султан принято решение о присоединении First Heartland Bank к First Heartland Jsan Bank. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе First Heartland Jsan Bank.



«Мы рады данному решению акционеров, которое позволит нам объединить человеческие и финансовые ресурсы обоих финансовых организаций, а также укрепит репутацию «First Heartland Jsan Bank» (Жусан банк) как одного из самых на сегодняшний день стабильных и ликвидных банков страны» - отметил в данной связи Председатель правления First Heartland Jsan Bank Бекжан Пирматов.

Цеснабанк сменил название

По итогам первого квартала 2019 года First Heartland Jsan Bank вошел в тройку лидеров рынка по доле высоколиквидных активов с суммой более 680 млрд тенге или 70% от всех активов, а также занимал первое место по размеру созданных резервов на кредитный портфель.

Ожидается, что присоединение First Heartland Bank усилит рыночные позиции, увеличит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность объединенного банка. К примеру, после присоединения, активы First Heartland Jsan Bank составят более 1 трлн тенге, а высоколиквидные активы превысят 800 млрд тенге.