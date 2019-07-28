Archirodon и BI Group заключили соглашение о партнерстве

Вчера, 07:43

Archirodon и BI Group заключили соглашение о партнерстве. В соответствии с условиями сделки BI Group приобрела 50% акций SemArco LLP. Во владении Archirodon теперь также осталось 50% акций этой компании.



Основные направления деятельности совместного предприятия – осуществление проектов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, тяжелой промышленности, энергетике, реализация морских проектов, сооружение водоочистных сооружений и опреснительных установок. Компания планирует осуществлять свою деятельность в Казахстане, России, Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове, Грузии и Украине.

Общее видение перспектив развития партнерства состоит в обеспечении оптимального сочетания международных компетенций EPC с большим опытом работы в регионах и мощной региональной базой, что обеспечит устойчивый рост бизнеса, позволит занять доминирующее положение в перспективных областях деятельности на рынке Казахстана, а также участвовать в реализации проектов в вышеназванных странах.

Semarco LLP обладает пятилетним опытом работы в Казахстане в качестве лицензированного подрядчика EPC категории 1. Успешно реализовав проекты для крупнейших операторов нефтегазовой отрасли, компания зарекомендовала себя как серьезный ответственный партнер. Она заслужила репутацию ответственного подрядчика, для которого главные принципы – безопасное, качественное и своевременное выполнение сложных проектов.

«Archirodon благодаря инновационной политике на протяжении своей 60-летней истории реализовал целый ряд проектов EPC в морском и энергетическом секторах по всему миру», – отметил Деннис Карапиперис, генеральный директор Archirodon Group.

«Цель партнерства – создать конкурентоспособного казахстанского игрока, который сможет работать на рынках СНГ и Казахстана и, что самое важное, предоставит клиентам лучшие предложения по цене, качеству и срокам. Объединив наши ресурсы и сильные стороны, мы обеспечим увеличение местного содержания, передачу технологий, знаний и компетенций», – заявил Асхат Омаров, член совета директоров BI Group.

Руководители компаний подчеркнули свою твердую убежденность в том, что определенные виды деятельности и географические аспекты создают существенный потенциал роста для игроков, которые стремятся обеспечить безопасность и качество исполнения, максимально увеличивая местное содержание, развивая знания и возможности своих местных сотрудников посредством качественного обучения, овладения новыми технологиями и обмена опытом. Они также подтвердили свои намерения по повышению качества обслуживания клиентов и социальной ориентированности деятельности.

Archirodon – крупная диверсифицированная международная группа EPC, основанная в 1959 году и работающая на четырех континентах. Она успешно завершила более 260 крупных проектов в более чем 30 странах мира. Сегодня в Archirodon работают более 12 000 высококвалифицированных специалистов, которые составляют основной потенциал компании.

BI Group – крупный диверсифицированный холдинг, осуществляющий деятельность в различных областях строительства, девелопмента и инжиниринга – лидер на рынке недвижимости Казахстана. Холдинг работает с 1995 года и заслужил репутацию надежного партнера.