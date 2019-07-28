General Motors отложила запуск такси-роботов

Вчера, 07:53

Подразделение General Motors (GM), занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей, - Cruise - отложила запуск сервиса роботизированных такси, намеченный на конец этого года, сообщил генеральный директор Cruise Дэн Амманн. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

По его словам, компания планирует увеличить количество своих автономных тестовых автомобилей на дорогах Сан-Франциско - «одной из самых сложных городских сред», но пока не собирается предлагать поездки для обычных пассажиров.

В ноябре 2017 года GM поставила перед собой цель создать сервис вызова полностью самоуправляемых такси в ряде крупных городов США к 2019 году. Однако руководство GM отмечало, что сроки его запуска будут зависеть от того, насколько компания сможет гарантировать безопасность поездок.

«Чтобы достичь технических характеристик и безопасности, требуемых для развертывания полностью самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско, мы будем значительно увеличивать пробег в рамках тестирования и валидации в оставшуюся часть года, вследствие чего сроки запуска сервиса выходят за пределы этого года», - написал Амманн в своем блоге, не назвав конкретной даты начала эксплуатации роботакси.



GM заплатила за Cruise примерно 1 млрд долларов в начале 2016 года, когда в базирующемся в Сан-Франциско стартапе работало всего 40 сотрудников. В настоящее время там занято около 1 500 человек. Cruise привлек в виде внешнего финансирования свыше $6 млрд, в результате чего его рыночная стоимость составляет порядка 19 млрд долларов, сообщала GM в мае.