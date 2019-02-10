General Motors вышел в прибыль по итогам года

Вчера, 07:32

Концерн General Motors (GM), крупнейший автопроизводитель в США, по итогам 2018 года получил чистую прибыль 8,01 млрд долларов, тогда как годом ранее был убыток в 3,86 млрд долларов, сообщают Вести.Экономика.

Доход обеспечили растущие продажи кроссоверов и новых полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

Росту прибыли помогли и хорошие продажи в Северной Америке с выросшей до рекордного уровня средней ценой машины в 36 тыс. долларов.

GM собирается закрыть завод в Канаде

В 2018 году общие продажи автомобилей GM снизились на 12,7% до 8,384 млн шт., включая снижение продаж в Северной Америке на 2,4% до 3,49 млн и в Китае - на 9,8% до 3,65 млн автомобилей.

Перспективы автопрома США остаются мрачными из-за торговой войны США с другими странами.

В итоге в ноябре 2018 года корпорация General Motors сообщила о намерении уволить 15% персонала, а также закрыть 7 заводов на территории Северной Америке и за ее пределами.

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Речь идет в общей сложности об увольнении 14,7 тыс. сотрудников General Motors в США и Канаде.

В компании заявили о том, что в 2019 году на четырех заводах в США и на одном в Канаде не будут размещаться какие-либо заказы по производству автомобилей или запасных частей. В GM также добавили, что помимо уже озвученных ранее планов по закрытию автомобильного завода в Южной Корее до конца 2019 года также будет свернуто производство еще на двух заводах вне США и Канады.