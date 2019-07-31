В Арысе восстанавливают около 400 объектов предпринимательства

31-07-2019, 08:01

В городе Арыс восстанавливают объекты предпринимательства. Эти работы возложены на Национальную палату предпринимателей «Атамекен», сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

В Арысе зарегистрировано 472 объекта предпринимательства, пострадали около 400 из них. Восемь зданий не подлежат ремонту, поэтому будут построены заново. Составлены дефектные акты 395 объектов и сметная документация по 155 объектам. Определены подрядчики, которые уже приступили к работам.

Туркестанский филиал Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» занимается сбором документов, составлением дефектных актов объектов, оценкой ущерба, консультируют предпринимателей. Крупные компании Казахстана начали перечислять финансовую помощь на специальный счет общественной организации «Мені Атамекенім». Среди них такие компании, как «Казахмыс», «КазАзот», «Богатырь-Кмір». По данным на 19 июля, собрано около 1 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, местные предприниматели могут получить кредиты на сумму до 5 млн тенге под 1% годовых. Уже подано 368 заявок на общую сумму 1,8 млрд тенге. Одобрено 6 проектов на сумму 15 млн тенге.