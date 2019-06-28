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В городе Арыс обнаружено более 5 тысяч снарядов

Вчера, 07:45
В городе Арыс обнаружено более 5 тысяч снарядов


В городе Арыс Туркестанской области обнаружено 5700 единиц боевых снарядов. Они обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.


В городе Арыс обнаружено более 5 тысяч снарядов

Жители Арыса смогут вернуться в свои дома в конце недели

Инженерной техникой очищены 16 участков города и 11 километров полотна железной дороги. Проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Работа по очистке города, железнодорожной станции и путей, войсковой части от неразорвавшихся боеприпасов продолжается. В зоне ЧП от МВД задействованы 1488 человек личного состава и 189 единиц техники, от Минобороны 43 саперных подразделения общей численностью 408 человек.

В эвакуационных пунктах размещено 13 187 человек: в Шымкенте - 7249, в районах Туркестанской области – 5938. Организованы горячие линии в оперативных штабах, всего поступило 15 тыс. 927 звонков от населения.

В городе Арыс обнаружено более 5 тысяч снарядов

Ранее аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что ситуация в городе стабилизирована и пожар полностью ликвидирован. «Жителей в Арысь начнем ввозить в конце недели. Точное время сообщим 28 июня. Потому что для безопасности населения мы должны полностью очистить город. Когда жители вернутся в свои дома, ответственные лица будут производить фото- и видеосъемку нанесенного ущерба. Эти материалы помогут оценить стоимость ущерба», - рассказал Умирзак Шукеев.

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