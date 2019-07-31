В Мангистауской области КНБ и МВД проводят спецоперацию

31-07-2019, 07:57

29 июля подразделения КНБ совместно с МВД начали масштабную спецоперацию по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

«Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом группировки вооружены, отличаются сплоченностью и дерзостью. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел», - уточнили в Генпрокуратуре.

Также призывают граждан не реагировать на возможные провокации и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях.

«Органами правопорядка ситуация полностью контролируется. Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности», – заключили в ведомстве.