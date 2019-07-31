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В Мангистауской области задержаны члены преступных группировок

31-07-2019, 07:42
В Мангистауской области задержаны члены преступных группировок


Комитетом национальной безопасности РК совместно с Министерством внутренних дел РК в течение нескольких месяцев осуществлялась оперативная разработка ряда организованных преступных группировок, оказывающих существенное влияние на криминогенную обстановку в Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РКhttps://knb.gov.kz/ru/news/o-zaderzhanii-uchastnikov-organizovannykh-prestupnykh-gruppirovok-v-mangistauskoy-oblasti.

«В результате вскрыты и задокументированы факты причастности участников группировок к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, разбойные нападения и другие», - говориться в сообщении.


В Мангистауской области задержаны члены преступных группировок

В Мангистауской области КНБ и МВД проводят спецоперацию

Напомним, 29 июля КНБ и МВД была проведена совместная масштабная спецоперация, в ходе которой в Жанаозене и Мунайлинском районе задержаны 17 участников из четырех разных группировок.

В ходе обыска по местам их проживания обнаружены и изъяты: 3 писто­лета и 1 глушитель, 8 обрезов, 1 карабин «Сайга», 1 мелкокалиберная винтовка, 5 травматических пистолетов, 218 единиц патронов различного калибра и холодное оружие (ножи, кастеты и т.д.). Межведомственной следственно-оперативной группой КНБ-МВД проводится досудебное расследование.

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