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В Казахтелекоме озвучили детали сделки по выкупу акций Tele2

Вчера, 08:01
В Казахтелекоме озвучили детали сделки по выкупу акций Tele2


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«Казахтелеком» и Tele2 AB подписали договор о приобретении оставшихся 49% акций шведского мобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V. Как заявили в компании, c учетом опыта в развитии мобильного сегмента и реализации инфраструктурных проектов приобретение доли Tele2 наряду с покупкой 75% акций АО «Кселл» положительно скажется на телекоммуникационной отрасли. Таким образом, начиная со второго полугодия «Казахтелеком» владеет тремя мобильными операторами - это АО "Кселл"/Activ, Tele2 и "Алтел". В компании уточнили, что сделка не повлияет на ценовую политику тарифов.

«Все должно остаться в рамках ожиданий наших пользователей. Сейчас более 65% мобильного трафика приходится на потребителей Altel и Tele2. На сегодняшний день это самый скоростной интернет. После слияния останутся как минимум те же условия. Будет оптимизирована архитектура построения сети. Наш жесткий KPI поможет оператору улучшить качество управления. За счет меньших ресурсов мы планируем давать лучшее качество. У нас самые позитивные ожидания от будущего Tele2 в составе «Казахтелекома», - подчеркнул главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков.

Как продолжил представитель компании, на данный момент компания приобрела статус интегрированного оператора, который предоставляет все услуги и владеет первоклассной магистральной сетью.

«Основные операционные показатели увеличились более чем в два раза. У компании есть хорошие позитивные ожидания по поводу предстоящего будущего. Мы долго ждали и готовились к сделке с Tele2, обе стороны пришли к согласию по стоимости», - прокомментировал Асхат Узбеков.

В Казахтелекоме озвучили детали сделки по выкупу акций Tele2

Цена, которую «Казахтелеком» заплатил за 49%-ную долю за шведскую компанию ТОО «Мобайл телеком сервис», была справедливой, считает Асхат Узбеков. Согласно договору акционеров стоимость сделки была определена независимыми оценщиками с обеих сторон.

«То есть это компромиссная цена. Я могу сказать, что размер цены составлял чуть более 500 млн за 100%, соответственно, доля обошлась в сумму около 250 млн долларов. Мы относимся к инвестициям в Tеле2 не как к спекулятивной сделке, которая должна окупиться в три-пять лет. Для нас это стратегический объект владения. Соответственно, мы понимаем, что помимо дивидендов, которые мы можем получить, стратегической для нас является та доля на рынке, та группа клиентов, которых мы обслуживаем. У нас самые позитивные ожидания относительно приобретения доли «Мобайл телеком сервис», - заявил он.

В планах «Казактелеком» стать поставщиком услуг для всей страны и оказывать их в максимальном объеме.

«Мы считаем, что консолидация рынка на текущем уровне позволит нашей стране войти в страны с передовым уровнем цифровизации и проникновением услуг именно за счет синергии. У нас такая ситуация, что мы занимаем 9-е место в мире по территории, а плотность населения очень низкая - 6 человек. Соответственно, уровень тех капитальных и текущих затрат для содержания той же сети у нас, если смотреть отдельно телеком, наверное, выше, чем в других странах. Но именно за счет эффекта масштаба мы можем добиться того, чтобы нам было экономически целесообразно внедрять тот же 5G. Благодаря таким изменениям он придет чуть раньше», - рассказал спикер.

По словам Узбекова, компания уже давно пристально изучает систему внедрения технологии 5G и провела два тестирования с основными поставщиками оборудования. На сегодняшний день у ведущего провайдера связи уже есть понимание того, как будет развиваться технология будущего в Казахстане. Главный финансовый директор подчеркнул, что «Казахтелеком» в ближайшее время будет располагать всеми необходимыми техническими мощностями для внедрения пятого поколения мобильной связи.

В Казахтелекоме озвучили детали сделки по выкупу акций Tele2

«Имеющихся скоростей мобильного интернета, в принципе, достаточно для покрытия текущей потребности. Мы очень четко понимаем, что наша страна будет одной из первых, внедривших 5G. Есть понимание, что три крупнейших города, Нур-Султан, Алматы и Шымкент, в первую очередь будут покрыты связью пятого поколения. По срокам не хотелось бы давать каких-то конкретных дат, но, я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Жители мегаполисов, пользующиеся Altel, уже имеют неограниченный доступ в интернет, 5G предполагает другой уровень потребления и другой уровень скоростей. Как только будет готова инфраструктура, мы сразу же предоставим формат 5G», – сказал Асхат Узбеков.

Отметим, доходы «Казахтелекома» как в традиционном телекоммуникационном секторе, так и в мобильном значительно выросли за полугодие.

«У наших дочерних компаний по показателям EBITA прирост по доходам сложился в пределах 3-4%. Более точные цифры мы сможем предоставить в ближайшее время», - отметил спикер.

Стоит отметить, что одним из главных результатов компании за минувшее полугодие стала успешная реализация проекта ВОЛС СНП, благодаря которому 2,5 млн жителей отдаленных сел страны смогут пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета. Компания планирует построить более 16 тыс. километров волоконно-оптических линий связи до конца следующего года, обеспечив доступом в интернет 2500 государственных учреждений в 828 сельских населенных пунктах. До конца текущего года «Казахтелеком» продолжит активную работу по реализации проекта проведения волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах, повысит качество сервиса и предоставляемых услуг.

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