«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada

4-08-2019, 07:32

Российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» с августа 2019 года повысил цены на автомобили Lada на 1%, сообщает Прайм со ссылкой на или РИА Новости.



Это уже третье повышение цен компании за год. Производитель с начала года повысил цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС в России до 20% с 18%. Затем, с 1 июля, компания подняла на 5 тысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.