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В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit

13-08-2019, 07:34
В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit


В Британском музее в Лондоне появились банкноты, созданные противниками Brexit, сообщают Ведомости со ссылкой Financial Times. На них изображены политики, выступающие за выход Великобритании из Евросоюза, – премьер-министр Борис Джонсон и лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Купюра с Джонсоном имеет «номинал» 350 млн фунтов стерлингов – во столько сторонники Brexit во время кампании перед референдумом оценивали недельную выгоду от выхода из ЕС. Мол, такую сумму Великобритании не нужно будет платить в бюджет ЕС и ее можно будет перенаправить в Национальную систему здравоохранения (NHS). Оппоненты неоднократно указывали, что эта цифра – фейк: страна также получала деньги из бюджета ЕС, например, на субсидии фермерам, гранты частному сектору, региональное развитие.

Один из британцев также подал иск против Джонсона, обвинив его во лжи перед референдумом.

Также на банкноте с нынешним премьером написано «Обещания, обещания, обещания» и «Я обещаю не заплатить NHS сумму в 350 млн фунтов».

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