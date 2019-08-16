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Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга

Вчера, 07:57
Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга


В ближайшие пять лет исламский банкинг значительно вырастет в странах СНГ, чему буду способствовать принимаемые правительствами ряда стран меры. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По мнению младшего вице-президента – аналитика агентства Moody's Светланы Павловой, лидерами в развитии исламского банкинга среди стран СНГ, вероятно, будут Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

«В этих странах большую долю занимает мусульманское население, а правительства этих стран стремятся создать благоприятную законодательную и регулятивную базу для развития исламского финансирования», - отметила Светлана Павлова.


Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга

Что надо знать об исламском банкинге?

Аналитики Moody's напомнили, что в Казахстане намерены увеличить долю исламских банковских активов в общем объеме активов банковского сектора с текущих 0,2% до 3% к 2025 году, в Кыргызстане - с 1,4% до 5% к 2021 году.

В то же время в отчете говорится, что в большинстве стран СНГ пока существуют регулятивные препятствия. Например, покупка и перепродажа активов, которые являются частью многих стандартных сделок исламского финансирования, облагаются налогами на добавленную стоимость, если только власти специальным распоряжением не освободят эти сделки от налогообложения. В некоторых странах депозиты исламских банков не покрываются государственными системами страхования вкладов. Кроме того, исламские банки не могут пользоваться традиционными линиями ликвидности и фондирования, предоставляемыми центральными банками, поскольку такие линии предоставляются под проценты. Все это означает, что исламские банки имеют более высокую стоимость фондирования и более высокие операционные расходы по сравнению с обычными банками.

«Хотя в России перспективы роста для исламского банкинга слабее, чем с странах Центральной Азии, некоторые банки все же ищут возможность в условиях действующего законодательства удовлетворить потенциальный спрос на продукты и услуги, соответствующие принципам шариата. Например, Сбербанк, крупнейший по активам коммерческий банк в России, заключил ряд сделок с корпоративными клиентами в соответствии с принципами исламского банкинга и в 2019 году запустил цифровой платежный сервис для мусульманского сообщества. Крупнейший банк в Республике Татарстан АК БАРС представил пилотный исламский ипотечный продукт в 2019 году», - говорится в отчете.

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