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Chocofamily Holding привлек $5 млн инвестиций

Сегодня, 07:38
Chocofamily Holding привлек $5 млн инвестиций


Это уже четвертый раунд привлечения капитала в холдинг Chocofamily. Суммарный объем инвестиций в компанию превысил $8 млн, а оценка достигла $50 млн, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.

«За последние 7 лет Chocofamily выросла в 375 раз, планируем вырасти еще в 18 раз в следующие 5 лет. Ресурсы направим на развитие сервисов “Рахмет” и Chocofood.kz», - прокомментировал сделку CEO Сhocofamily Рамиль Мухоряпов.

По итогам раунда доли компании распределены следующим образом: основатели и менеджмент компании - 60%, Тимур Турлов - 18%, Айдын Рахимбаев - 10%, Мурат Абдрахманов - 10%, Demus Capital - 2%.

Chocofamily продолжает демонстрировать стабильный рост не менее 60% в год и ожидает 84 млрд тенге консолидированного оборота по итогам 2019 года, что составит около 14,5% всего рынка е-коммерс в Казахстане.

Количество активных покупателей превысило 700 000 человек, которые совершают более 500 000 покупок в месяц.

«Ранее мы инвестировали в IT-проекты в профильной для нас строительной отрасли как в Казахстане, так и за рубежом. Но это первая именно непрофильная инвестиция, и мы сделали ее исходя из команды, с которой мы очень близко познакомились, - комментирует сделку основатель и крупный акционер холдинга BI Group, предприниматель Айдын Рахимбаев. - Компания находится на этапе раскрытия своего потенциала: строит инновационные продукты, готовится к выходу на международные рынки. Я инвестирую собственные средства и очень рад, что смогу поддержать развитие этого потенциала Chocofamily».


Chocofamily Holding привлек $5 млн инвестиций

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Объединенная компания Aviata.kz и Chocotravel.com, крупнейшее онлайн-тревел агентство в Казахстане, продает более 132 000 авиабилетов в месяц (рост 52% за год) и 140 000 ж/д билетов в месяц (рост в 2,8 раза за год). За год доля компании на рынке онлайн-продаж авиабилетов выросла с 63% до 70%.

Сервис доставки еды Chocofood.kz за год вырос более чем в 2 раза и составляет 2500 доставок в день. Компания осуществляет доставку из более чем 650 ресторанов. В 2019 году была запущена доставка цветов за 40 минут, осенью планируется запуск продуктов питания.

Проект Chocofamily, fintech-сервис «Рахмет» растет на 20% ежемесячно по количеству транзакций. За год приложение скачали более 500 тыс. пользователей, к сервису подключилось 1800 заведений-партнеров.

Сервис Chocolife.me - за год количество активных покупателей выросло со 182 000 до 197 000 человек.

Сервис iDoctor.kz увеличил базу клиник в Казахстане до 2679 (год назад было 70 клиник), а докторов до 13965 (год назад - 400), а также запустил международный бренд Doc-Helps (35 000 клиник) для рынков России, Украины, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.

«Стратегия Chocofamily 2019-2023 меняет ДНК компании - через 5 лет мы планируем стать международной технологической компанией, - объясняет CEO Chocofamily Рамиль Мухоряпов, - в частности, планируем 70% выручки получать вне Казахстана, а технологии делать основой конкурентного преимущества наших продуктов».

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