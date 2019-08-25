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Bloomberg рассказал о главных преимуществах iPhone 11

Вчера, 07:56
Bloomberg рассказал о главных преимуществах iPhone 11


Источники Bloomberg рассказали некоторые детали о будущих продуктах Apple, намеченных к релизу на конец 2019-го — начало следующего года. Топовый «iPhone 11» с OLED-панелью, подтвердили собеседники агентства, получит приставку Pro в названии. Главной особенностью этой модели станет новая трехкамерная система, сочетающая сверх-, широкоугольный и телеобъектив, пишет hitech.vesti.ru.

iPhone 11 Pro сможет захватывать одновременно три изображения и «сшивать» их вместе, создавая снимок очень высокого качества. Также будет повышена производительность камеры при съемке в условиях недостаточного освещения. У пользователей появится возможность кадрировать и обрезать фотографию уже после того, как она была сделана.

Качество видеосъемки в iPhone 11 Pro «значительно повысится», сказали информаторы Bloomberg. Пользователи смогут работать с новыми инструментами приложения «Фото», которые появятся в iOS 13, в режиме реального времени, то есть прямо во время съемки. Помимо этого, будет улучшена водостойкость и реализована двусторонняя беспроводная зарядка (можно будет заряжать AirPods, приложив их к «спинке» смартфона), а датчик биометрической системы Face ID сможет распознавать лицо с более широкого угла — даже когда айфон лежит на столе.


Bloomberg рассказал о главных преимуществах iPhone 11

Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу

Все будущие модели снабдят чипсетом Apple следующего поколения — A13. Как утверждают источники Bloomberg, его дополнит новый, «матричный» сопроцессор, который будет служить для оптимизации определенных задач.

Обновленные планшеты iPad Pro, ожидающиеся к выходу до конца года, вслед за айфонами тоже получат новую трехкамерную систему. Однако дизайн айпадов не изменится. Новая 10,2-дюймовая модель, вероятно, заменит 9,7-дюймовую.

Крупных изменений в Apple Watch следующего поколения ждать не стоит. По данным Bloomberg, основной акцент в новых смарт-часах будет сделан на корпусах из титана и керамики. Что касается беспроводных наушников, то 3-е поколение AirPods будет водонепроницаемым и обладать системой шумоподавления. Актуальные модели устройства, напомним, не сертифицированы рейтингом IP, гарантирующим им влаго- и пылезащиту.

К началу следующего года выйдет новая, более простая и дешевая «умная» колонка HomePod, сообщает агентство. Предположительно, она будет обладать двумя твитерами, а не семью, как текущая модель. В статье Bloomberg также упоминается 16-дюймовый MacBook Pro, но сроки его выхода неизвестны.

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