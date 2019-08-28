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ForteBank увеличил вливания в экономику Казахстана

28-08-2019, 07:58
ForteBank увеличил вливания в экономику Казахстана


Банки постепенно наращивают свои кредитные портфели. Если основываться на данных Ranking.kz, в июне ForteBank показал самый заметный рост объемов кредитования. Портфель займов банка по сравнению с маем увеличился на 75,8 млрд тенге. И это учитывая, что в настоящее время многие банки ужесточают свою кредитную политику при отборе заемщиков.

В целом банк прокредитовал экономику Казахстана и население страны на 730,2 млрд тенге, в мае этот показатель был ниже – 654,4 млрд тенге. Доля кредитного портфеля банка в общем объеме выданных займов составляет 5,4%, в мае этот показатель не превышал 4,9%. Таким образом, банк способствует росту ликвидности на рынке, развитию бизнеса и соответственно появлению новых рабочих мест.

Кстати, за год объем финансирования банком бизнеса и населения страны увеличился на 102,4 млрд тенге. Рост портфеля займов был обеспечен не только за счет вливаний в корпоративный сектор и малый и средний бизнес (МСБ). ForteBank также активен и в розничном кредитовании. В настоящее время банк каждую неделю разыгрывает автомобиль Toyota Camry 70. Акция проводится с 4 апреля по 31 августа.

На втором месте по росту кредитного портфеля находится Жилстройсбербанк: плюс 54,3 млрд тенге за месяц, до 821,2 млрд тенге. Доля банка от ссудного портфеля банков увеличилась с 5,8% до 6%.

Также в топ-5 банков по месячному росту объемов займов вошли Kaspi Bank (+ 48,8 млрд тенге), ДБ «Сбербанк» (+ 41,1 млрд тенге) и Банк ЦентрКредит (+ 39,8 млрд тенге).

В целом же за месяц портфель займов банков второго уровня (БВУ) Казахстана увеличился на 378,2 млрд тенге, до 13,6 трлн тенге (+2,9%), по итогам июня. Среди 28 казахстанских банков по итогам июня в плюсе 21 фининститут.

ForteBank увеличил вливания в экономику Казахстана

Кто в топе по росту активов?

Параллельно с ростом кредитования банки соответственно наращивают и объемы активов. За месяц активы банковского сектора увеличились на 428,6 млрд тенге, до 25,4 трлн тенге. Из топ-5 банков по росту объемов кредитования в топ-5 по росту активов вошли только два банка.

Заметно нарастил свои активы Народный банк: на 101,4 млрд тенге. Второе место по росту активов занял ForteBank. За месяц активы этого фининститута увеличились на 89,3 млрд тенге и достигли отметки более 1,9 трлн тенге. Это уже 7,8% от совокупного объема активов банков, против 7,6% месяцем ранее.

В топ-3 по росту активов также вошел ДБ «Сбербанк». За месяц активы банка увеличились на 88,9 млрд тенге, до 2 трлн тенге — также 7,8% от активов банковского сектора.

Кстати, ForteBank и ДБ «Сбербанк» лидируют и по месячному росту обязательств. Занявший первое место по этому показателю ForteBank прибавил сразу 86,5 млрд тенге за месяц, до 1,8 трлн тенге (8% от обязательств БВУ РК), ДБ «Сбербанк» — 80,8 млрд тенге, также до 1,8 трлн тенге (соответственно также 8% от совокупных обязательств банковского сектора).

В топ-5 по росту активов, но не ссудного портфеля также вошли Jsan Bank (плюс 52,6 млрд тенге, однако в годовой динамике банк в минусе) и Ситибанк (плюс 48,7 млрд тенге за июнь).

Всего за месяц активы нарастили 18 БВУ из 28, обязательства — 17 фининститутов.

ForteBank увеличил вливания в экономику Казахстана

Напомним, в соответствии с поручением президента РК Национальный банк с 1 августа запустил оценку качества активов банковского сектора (AssetQualityReview — AQR).

Процесс коснется 14 крупнейших банков, занимающих порядка 87% активов банковского сектора страны. В списке Народный банк, ForteBank, ДБ «Сбербанк», Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Евразийский банк, Jsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Банк Хоум Кредит и ВТБ Казахстан.

За год наибольший рост активов среди этих БВУ отмечен у Народного банка, ForteBank и Kaspi Bank. При этом сократили объемы активов среди 14 проверяемых БВУ в месячной динамике 3 фининститута, в годовой — 2 БВУ.

Ссудный портфель среди подлежащих поверке банков за месяц снизился у 2 БВУ, за год — у 1 фининститута.

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