Активы банковского сектора с начала года сократились на 2,6%

Сегодня, 07:58

Совокупные активы банковского сектора на 1 апреля 2019 года составили 24 577,4 млрд тенге (уменьшение с начала 2019 года на 2,6%). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 48,2%, портфель ценных бумаг – 21,5%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 12,9%. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Национального банка РК.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 122,8 млрд тенге, или 8,6% от ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 2 341,4 млрд тенге, или 17,9% от ссудного портфеля (на начало 2019 года – 1 776,6 млрд тенге или 12,9%).

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Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 21 516,9 млрд тенге (уменьшение с начала 2019 года на 3,2%). В структуре обязательств банков наибольшую долю занимают вклады клиентов – 77,4%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 8,2%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 2,7%.

Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2019 года с 6,2% до 6,4% (до 1 309,5 млрд тенге).

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 3 060,5 млрд тенге, увеличившись за март 2019 года на 1,3%.

Чистый убыток (превышение текущих расходов над текущими доходами) составил 50,3 млрд тенге.

Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 5,0% и 3,9% соответственно.