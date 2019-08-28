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Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта

28-08-2019, 07:37
Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта


Philip Morris International (PMI) и Altria ведут переговоры об объединении; если удастся договориться, это будет слияние равных путем обмена акциями, сообщает сайт Ведомости со ссылкой на заявление PMI.

«Нет гарантий, что эти переговоры приведут к какой-либо договоренности или сделке. Кроме того, нет гарантий, что даже если договоренность будет достигнута, сделка будет завершена», – предупредила компания.

Рыночная капитализация такой корпорации, которая объединит компании, производящие сигареты Marlboro на международном рынке и в США, может составить около $210 млрд, отмечает Financial Times. По данным на закрытие торгов в понедельник, капитализация PMI составила около $121 млрд, Altria – $88 млрд. После появления сообщения о переговорах акции PMI к 17.30 мск упали на 8%, Altria – выросли на 8%.

PMI отмечает, что она возглавляет процесс трансформации табачной отрасли, чтобы «создать будущее без дыма» и в итоге заменить сигареты продуктами без дыма «к выгоде людей, которые в противном случае продолжали бы курить, общества, компании и ее акционеров». Altria, в свою очередь, в конце прошлого года согласилась приобрести 35% в производителе электронных сигарет Juul Labs за $13 млрд.


Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта

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Более двух лет назад основной конкурент компаний, British American Tobacco, договорился о покупке Reynolds American за $49,4 млрд. Как отмечает FT, в то время многие аналитики полагали, что PMI задумается о воссоединении с Altria, так как прошла угроза массовых исков против табачных компаний в США, которая заставила Philip Morris разделиться на две компании. В 2008 г. она выделила международное подразделение Philip Morris International, а компания в США стала Altria Group.

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