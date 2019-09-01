S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

Сегодня, 07:55

Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам, пишет РБК.



«Это является дефолтом по нашим критериям, и мы снижаем местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги», — говорится в сообщении.

Вместе с тем долгосрочный рейтинг Аргентины снизили с уровня B- до ССС-. Агентство отмечает, что власти страны направили в конгресс предложение о пересмотре оставшегося долга.

В S&P добавили, что, поскольку новые правила по краткосрочным кредитам уже вступили в силу, 30 августа агентство повысит краткосрочный рейтинг Аргентины до уровня C, а долгосрочный — до ССС.

В середине августа кандидат от оппозиции Альберто Фернандес победил на праймериз действующего главу государства, Маурисио Макри. На следующий день курс песо рухнул к доллару на 33%, а аргентинский биржевой индекс S&P Merval упал на 48% в долларовом выражении.

После падения курса песо глава Минфина Аргентины Николас Духовны подал в отставку. Свое решение он объяснил уверенностью в том, что правительству Макри необходимо «значительное обновление».

В среду, 28 августа, новый министр финансов Эрнан Лакунса объявил о решении начать переговоры о перепрофилировании долга с Международным валютным фондом, передает Reuters. По его словам, сейчас стране необходимо гарантировать стабильность, поскольку в противном случае применять реактивирующие меры будет бесполезно.