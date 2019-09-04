Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде

Вчера, 07:56

Около половины всех продаж билетов в кинотеатрах США и Канады в так называемый летний период пришлись на компанию The Walt Disney Co., тогда как продажи в целом сократились на 2%, показали данные Comscore, пишет Интерфакс-Казахстан.

Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу





Кассовые сборы за период с первых выходных мая до Дня труда в США принесли Disney около 2,2 млрд долларов, что больше, чем у всех остальных крупных студий в совокупности.

Сборы пяти фильмов Disney за этот период превысили 1 млрд долларов. В их число вошла и картина «Король лев», ставшая самым успешным анимационным фильмом в истории. На текущий момент картина находится на седьмом месте по мировым кассовым сборам (1,56 млрд долларов).

Disney остается лидером рынка в Голливуде на протяжении последних четырех лет, поскольку дорогостоящие сделки по покупке Lucasfilm, Pixar, Marvel и Fox дали компании преимущество в индустрии, которая все больше фокусируется на франшизах, пишет MarketWatch.