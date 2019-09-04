Новости / Государство

Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде

Вчера, 07:56
Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде


Около половины всех продаж билетов в кинотеатрах США и Канады в так называемый летний период пришлись на компанию The Walt Disney Co., тогда как продажи в целом сократились на 2%, показали данные Comscore, пишет Интерфакс-Казахстан.


Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде

Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу



Кассовые сборы за период с первых выходных мая до Дня труда в США принесли Disney около 2,2 млрд долларов, что больше, чем у всех остальных крупных студий в совокупности.

Сборы пяти фильмов Disney за этот период превысили 1 млрд долларов. В их число вошла и картина «Король лев», ставшая самым успешным анимационным фильмом в истории. На текущий момент картина находится на седьмом месте по мировым кассовым сборам (1,56 млрд долларов).

Disney остается лидером рынка в Голливуде на протяжении последних четырех лет, поскольку дорогостоящие сделки по покупке Lucasfilm, Pixar, Marvel и Fox дали компании преимущество в индустрии, которая все больше фокусируется на франшизах, пишет MarketWatch.

  • Просмотров: 114
Похожие материалы
  • Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу Apple потратит $6 млрд на создание собственных сериалов и шоу
  • Disney планирует открыть парк развлечений в Китае Disney планирует открыть парк развлечений в Китае
  • Disney получила рекордную прибыль Disney получила рекордную прибыль
  • Walt Disney покупает 21st Century Fox Walt Disney покупает 21st Century Fox
  • Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney
    • Отзывы читателей
    Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде Государство Вчера, 07:56
    KEGOC намерена сохранить семейный тип корпоративной культуры KEGOC намерена сохранить семейный тип корпоративной культуры Государство Вчера, 07:53
    10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы 10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы Государство Вчера, 07:50
    ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс» ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс» Государство Вчера, 07:45
    Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов Государство Вчера, 07:42
    Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании Государство 1-09-2019, 07:59
    S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» Государство 1-09-2019, 07:55
    Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае Государство 1-09-2019, 07:52
    Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO Государство 1-09-2019, 07:37
    Tesla запустила собственный страховой проект Tesla запустила собственный страховой проект Государство 1-09-2019, 07:37
    Apple извинилась за прослушивание разговоров клиентов с Siri Apple извинилась за прослушивание разговоров клиентов с Siri Государство 31-08-2019, 07:57
    Fitch присвоило Samruk-Kazyna Construction рейтинг «BB+» Fitch присвоило Samruk-Kazyna Construction рейтинг «BB+» Государство 31-08-2019, 07:48
    Huawei демонстрирует уверенный рост в мире и Казахстане Huawei демонстрирует уверенный рост в мире и Казахстане Государство 31-08-2019, 07:40
    Google переводит производство смартфонов во Вьетнам Google переводит производство смартфонов во Вьетнам Государство 31-08-2019, 07:35
    Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone Государство 31-08-2019, 07:34
    ForteBank увеличил вливания в экономику Казахстана ForteBank увеличил вливания в экономику Казахстана Государство 28-08-2019, 07:58
    Facebook тестирует новый мессенджер Facebook тестирует новый мессенджер Государство 28-08-2019, 07:42
    Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года Государство 28-08-2019, 07:42
    Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта Государство 28-08-2019, 07:37
    First Heartland Jsan Bank получил разрешение на приобретение статуса банковского холдинга First Heartland Jsan Bank получил разрешение на приобретение статуса банковского холдинга Государство 28-08-2019, 07:36