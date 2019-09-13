IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа

Вчера, 07:47

Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco может разделить первичное публичное размещение (IPO) своих акций на два этапа, пишет издание The Wall Street Journal. Как рассказали источники издания, руководство компании обдумывает вариант, при котором 1% акций будет размещен в Эр-Рияде в 2019 году а еще 1% - в 2020 году, пишет vestifinance.ru.

Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио. Всего компания планирует разместить на биржах порядка 5% своих акций и рассчитывает на капитализацию в размере около 2 трлн долларов.

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Аналитики оценивают рыночную стоимость Aramco примерно в 1,5 трлн долларов.

Даже с учетом оценки аналитиков первоначальное размещение 1% акций позволит компании привлечь 15 млрд долларов от местных и международных инвесторов и станет крупнейшим IPO в истории Саудовской Аравии.

Как писали «Вести.Экономика», Saudi Aramco готова к IPO, которое будет проведено в ближайшее время, но решение о точных его сроках находится в ведении государства, заявил глава компании Амин Нассер.

«Мы всегда говорили, что Aramco готова к листингу. И как вы слышали вчера со слов его высочества принца (министр энергетики) Абдель Азиза, это произойдет очень скоро. Мы готовимся», - сказал он на полях World Energy Congress.