Platts: нефть может протестировать цену в $80

Вчера, 07:47

Цены на нефть марки Brent после атаки на завод в Абкайке и месторождение Хураис в Саудовской Аравии могут протестировать цену на уровне 80 долларов за баррель, говорится в сообщении S&P Global Platts Analytics, пишет vestifinance.ru.



Эксперты Platts отмечают, что нынешняя высокая премия за риск и внезапная ликвидация резервных мощностей добавляют к нефтяным ценам потенциальную премию в 5–10 долларов. При этом они отмечают, что «цены, скорее всего, выйдут из диапазона опционов в 55–65 долларов за баррель. И все более вероятно тестирование ранее прогнозируемого максимума в 70 долларов за баррель, если не выше».

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В понедельник, в начале первого торгового дня после субботних атак, цены на нефть марки Brent на открытии взлетели почти на 20%, продемонстрировав максимальный темп за всю историю наблюдений. Правда, затем они явно откатились. Между тем аналитики Global Platts заявили, что дополнительная премия за риск может подтолкнуть нефтяной ценник выше отметки в 80 долларов, несмотря на то «что сегодня Саудовская Аравия заявляет, что на производство и экспорт не будет оказано существенного влияния».

По оценке Platts Analytics, атаки дронов уничтожили глобальные резервные мощности объемом 2,3 млн баррелей в сутки. Причем более 1,6 млн находилось в Саудовской Аравии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем коротком заявлении в субботу заявило, что «МЭА внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с властями Саудовской Аравии, а также с основными производителями и потребителями. На данный момент рынки хорошо обеспечены коммерческими запасами».