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Saudi Aramco в 2020 году направит на дивиденды 75 млрд долларов

1-10-2019, 07:59
Saudi Aramco в 2020 году направит на дивиденды 75 млрд долларов


Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена направить на дивиденды в 2020 году $75 млрд. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика со ссылкой на презентацию компании.

В компании отметили, что Saudi Aramco нацелена на прогрессивный рост дивидендных выплат на устойчивой основе.В текущем году Saudi Aramco выплатила правительству Саудовской Аравии $58,2 млрд дивидендов по итогам 2018 году.

Как писали "Вести.Экономика", Saudi Aramco может увеличить количество акций для планируемого первичного размещения. При этом объем может увеличиться вдвое: с 5% до 10%.


Saudi Aramco в 2020 году направит на дивиденды 75 млрд долларов

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О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO государственного нефтегазового гиганта стало известно еще в 2016 году. Однако с выбором даты руководство королевства не спешило, а прошлым летом появилась информация о том, что оно и вовсе отказалось от этой идеи.

Кроме того, сообщалось, что Saudi Aramco может провести первичное публичное размещение (IPO) своих акций уже в ноябре 2019 году.


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