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В Караганде подвели первые итоги «пилота» ОСМС

Вчера, 07:34
В Караганде подвели первые итоги «пилота» ОСМС


Руководители филиалов Фонда социального медстрахования, управлений здравоохранения обсудили результаты объездов медицинских организаций Караганды и оценили работу больниц и поликлиник в пилотном режиме по ОСМС. Вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева отметила, что все регионы уже должны перенимать опыт карагандинских коллег. Необходимо, чтобы медицинские учреждения были готовы к оказанию диагностических услуг, поликлинической помощи и реабилитации.

«Нужно усилить работу приемных покоев и регистратур. Необходимо проследить, чтобы работники медицинских организаций знали алгоритм действий при определении статуса пациента и могли обозначить для него порядок получения помощи, чтобы могли объяснить людям», – сказала Ляззат Актаева.

Заместитель председателя НАО «Фонд социального медицинского страхования» Марат Шоранов в своем докладе отметил, что работа будет проводиться по трем основным направлениям: тарифообразование, планирование объемов бюджета под потребности населения и обеспечение прозрачности закупки медуслуг путем автоматизации процесса. Что касается повышения тарифов, с 1 января 2020 года они будут пересмотрены на все медицинские услуги. Дополнительно будет выделено 66 млрд тенге на повышение зарплат. Также повысятся тарифы на консультационно-диагностические услуги. Например, стоимость услуг КТ – на 57%, МРТ – 65%. В дальнейшем возрастет тариф на эндоскопические исследования, функциональную диагностику, ангиографические услуги.

Сейчас в базе Фонда социального медицинского страхования больше 1800 потенциальных поставщиков медуслуг. Сейчас формирование базы происходит в ручном режиме, заявка поставщика рассматривается до 3 дней. До конца года процесс автоматизируют. Система будет проверять поставщика – сможет ли он оказывать услуги в рамках гарантированного объема медицинской помощи или пакета медстрахования.

Весь процесс закупки будет проходить через портал электронных закупок. В итоге будут автоматизированы формирование базы поставщиков, подача заявки на участие в конкурсе, проведение процедуры закупки, работа комиссии, подведение итогов.

«Таким образом мы получим прозрачность, снизим риски коррупционных факторов, минимизируем риски возникновения ошибок, гарантируем актуальность данных, потому как обновление будет происходить в онлайн-режиме», – подчеркнул Марат Шоранов.

В целом отмечено, что пилотное внедрение ОСМС оправдало себя и позволяет совершенствовать систему. Регионам рекомендовано уже сейчас перенимать опыт карагандинских коллег.

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