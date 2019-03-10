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Айбатыр Жумагулов возглавил Фонд социального медстрахования

Сегодня, 07:37
Айбатыр Жумагулов возглавил Фонд социального медстрахования


Айбатыр Жумагулов избран председателем правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования», об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе фонда.

«Айбатыр Нышанбаевич имеет большой опыт работы в финансовых структурах, курировал значимые проекты в министерстве национальной экономики. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить прозрачность и системность этой работы. От эффективности ФСМС как финансового института в значительной степени будет зависеть успех всей реформы. Это большая ответственность, и я верю, что он справится с поставленными задачами достойно», - отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич родился 26 декабря 1976 года. В 1997 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «экономика и менеджмент». В 1999 году - магистратуру Казахской государственной академии управления с присвоением степени магистра экономики.

Имеет опыт преподавательской работы в казахстанских высших учебных заведениях.

С 1999 по 2002 год - занимался исследованиями и статистикой в Национальном банке РК.

С 2002 по 2004 год - работал директором Департамента Казначейства ОАО «Банк ЦентрКредит».

С 2004 по 2009 год - первый заместитель председателя правления в АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк ЦентрКредит»), где курировал управление фондами и капиталом банка, блок казначейства и торговые операции.

С 2009 по 2010 год - директор Департамента базовых отраслей в Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С 2010 по 2013 год - член совета директоров в Группе компаний Baur Kazakhstan.

В 2013 году - занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».

С 2013 по 2016 год - председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

С 2016 по 2019 год - вице-министр национальной экономики Казахстана.

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