Аналитик: У тенге есть потенциал для укрепления

Сегодня, 08:00

По ожиданиям экспертов, курс доллара до конца года останется стабильным, курс тенге недооценен и имеет потенциал к укреплению в коридоре 370-380 тенге. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщил генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

«Основным фактором риска остается цена на нефть. Однако считаем, что даже если котировки на черное золото снизятся ниже 55 долларов, Нацбанк РК имеет значительный запас прочности, чтобы удержать тенге от ослабления до отметки 400 тенге. Сезонный летний всплеск спроса на валюту прошел, состояние государственных финансов хорошее, инфляция в пределах нормы, поэтому рисков для ослабления тенге прямо сейчас практически нет», - уверен Мурат Кастаев.

К концу года тенге может ослабеть на 2-3%

Кстати, пока стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по времени Москвы составляет 58,68 доллара за баррель. Эта котировка на 0,33 доллара (0,57%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

«Нашим базовым сценарием до конца года по нефти является движение цены внутри коридора 55-65 долларов за баррель марки Brent. Это вполне комфортные для бюджета страны показатели. Основные факторы, которые могут подтолкнуть цены на нефть вверх, – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, любые инциденты, связанные с Саудовской Аравией или Ираном, иные непредвиденные конфликты, аварии и катаклизмы, возможное дополнительное ограничение добычи странами ОПЕК+», - отмечает Мурат Кастаев.

Он также подчеркнул, что на снижение нефтяных котировок могут повлиять продолжение или эскалация торговой войны между США и КНР. «А также следующее за этим замедление мировой торговли и роста мирового ВВП, увеличение рисков наступления мировой рецессии (первые признаки которой уже заметны - инверсия кривой доходности по облигациям казначейства США, снижение опережающих экономических индикаторов в ключевых экономиках мира - США, КНР и ЕС), снижение спроса на нефть. Рынок нефти очень волатилен и баланс рисков постоянно меняется в фарватере поступающих новостей. Значимых колебаний не ожидаем, коридор 55-65 долларов за баррель сейчас отражает риски и является равновесным», - уверен аналитик.

Между тем управляющий директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов считает, что «конец года может сложиться не в пользу национальной валюты».

«Не ожидаем значительного снижения девальвационных настроений. Любое укрепление курса тенге будет стимулировать спекулятивные покупки доллара. К тому же имеется фактор оттока частного капитала из страны. К концу году возможно плавное (сглаженное) движение курса тенге в сторону ослабления на 2-3% с текущих уровней», - подчеркивает собеседник.

Аналитик уверен, что нефть будет колебаться на уровне 55-65 долларов за баррель. «В настоящий момент мы видим потенциал для роста котировок на фоне геополитической напряженности в крупных нефтедобывающих странах и потенциальных интервенций со стороны ОПЕК», - отмечает Айвар Байкенов.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили мнение опрошенных аналитиков. «По мнению профессиональных участников финансового рынка, курс доллара к началу ноября 2019 года в среднем ожидается на уровне 390,8 тенге. При этом курс американской валюты через год прогнозируется на уровне 406 тенге», - сообщили в АФК.

«Курс рубля достаточно стабилен»

По оценкам Айвара Байкенова, курс рубля в 2019 году будет находиться в коридоре 64-68 рублей за доллар.

«Курс рубля будет по-прежнему показывать достаточно сильные колебания. С одной стороны, влияние оказывает волатильность внешних рынков, с другой, имеется эффект бюджетного правила», - подчеркивает собеседник.

Мурат Кастаев также придерживается мнения, что курс американской валюты до конца года не превысит 67 рублей за доллар. «До конца года наши ожидания по курсу доллара к российскому рублю составляют коридор 62-67 рублей за доллар. Курс рубля достаточно стабилен, государственные финансы России в хорошем состоянии, на снижение рубля может повлиять возобновление темы санкций, снижение нефти и понижение ключевой ставки Центробанка РФ, на рост рубля – увеличение цена на сырье (нефть и газ), успешные размещения облигаций федерального займа и интерес инвесторов к российским ценным бумагам», - уверен Мурат Кастаев.

В сентябре нетто интервенции могут быть до 100 млн долларов

Айвар Байкенов считает, что Нацбанк по-прежнему вмешивается в формирование курса тенге. «С учетом низкой волатильности курса тенге, притом что движения нефти и российского рубля в последнее время достаточно сильные, предполагаю, что Нацбанк вмешивается в курс тенге. Это происходит как через золотовалютные резервы, так и через операции Национального фонда. Об объемах таких интервенций говорить достаточно сложно. Но в конечном счете мы видим, что по итогам месяца нетто-интервенции удается свести на ноль. А это означает, что операции регулятора проводятся в обе стороны: и на покупку, и на продажу американской валюты», - подчеркивает аналитик.

Он также приводит в пример исследование Нацбанка, по результатам которого наблюдается девальвационные ожидания. «Сейчас мы оказались в такой ситуации, что, с одной стороны, имеются фундаментальные причины для определенного укрепления тенге, но, с другой стороны, присутствуют сильные девальвационные ожидания как среди населения (что подтверждают опросы Нацбанка), так и в корпоративной среде. Причем последний фактор оказывает более сильное давление на курс и ограничивается низкой доходностью классических долларовых инструментов, предлагаемых на локальном рынке, и рост тенговой ставки. Такое состояние рынка указывает на то, что Нацбанк по-прежнему будет оставаться достаточно активным игроком в валютных торгах», - отмечает Айвар Байкенов.

Мурат Кастаев также считает, что регулятор постоянно присутствует на рынке, периодически покупая или продавая валюту. «При этом регулятор стремится достичь по итогам месяца равновесия между объемами покупок и продаж, приводя значение нетто к нулю. Участники рынка на протяжении нескольких лет призывают Нацбанк открыто публиковать не только нетто значения интервенций, но и конкретные объемы покупок и продаж. Это повысило бы степень прозрачности деятельности регулятора и доверия к нему», - уверен аналитик.

Он отмечает, что по итогам августа нетто интервенций равно нулю. «А вот в сентябре этот показатель может показать отклонение от нуля. В сентябре национальная валюта испытывала серьезное давление на фоне снижения цен на нефть, ослабления рубля, воскрешения темы санкций против РФ и общей нестабильностью на мировых рынках. Нацбанк успешно погасил всплеск покупок валюты, удержав курс доллара ниже отметки 390 тенге. В результате вполне возможно, что регулятор не успел восполнить затраченные валютные резервы и по итогам сентября нетто интервенции могут составить до 100 млн долларов. Точные данные будут опубликованы Нацбанком 8 октября», - подчеркивает Мурат Кастаев.

Собеседник уверен, что при условии сохранения текущей денежно-кредитной политики таргетирования инфляции и валютного режима в виде свободно плавающих курсов нетто интервенции Нацбанка в 2020 году будут оставаться скорее исключением, чем правилом.

«В целом за последние 4 года нетто интервенции Нацбанка отклонялись от нуля всего 5 раз, что довольно хороший показатель. К примеру, с начала 1996 года по первую половину 2016 года (то есть за 20 лет) нетто интервенции Нацбанка ни разу не были равны нулю. То есть регулятор формировал курс так, как нужно ему. Сейчас Нацбанк также участвует в торгах и стабилизирует курс, но по крайней мере регулятор старается купить столько же валюты, сколько и продал (и наоборот), и это ему удается», - считает Мурат Кастаев.