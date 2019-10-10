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Небо столицы планируют открыть для ведущих авиакомпаний

Сегодня, 08:02
Небо столицы планируют открыть для ведущих авиакомпаний


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что настало время открыть небо над столицей для всех ведущих авиакомпаний мира. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Важным вопросом является увеличение количества рейсов по международным маршрутам. Сейчас из Нур-Султана прямые рейсы выполняются по менее чем 30 международным направлениям, этого недостаточно», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.


Небо столицы планируют открыть для ведущих авиакомпаний

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Город Нур-Султан позиционирует себя как международный хаб. «Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами. Надо открывать небо, это мое поручение правительству. Нечего бояться, потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая фаворитная. Нужно открывать небо», - заключил глава государства.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о новых авиакомпаниях, которые зайдут на казахстанский рынок. «В скором будущем ожидается приход таких авиакомпаний как Qatar Airways, Emirates, China Eastern, «Уральские Авиалинии» и другие. Мы внедрим режим «открытое небо» в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея. Мы планируем всем иностранным авиакомпаниям предоставить пятую степень свободы воздуха для выполнения полетов в приоритетные финансовые центры», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

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