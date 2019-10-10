Нур-Султан должен быть лидером по привлечению инвестиций

Сегодня, 08:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь как можно больше инвестиций в столицу. По мнению главы государства, Нур-Султан должен оставаться городом с благоприятной бизнес-средой. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Нам необходимо в первую очередь решить следующие вопросы. Первое: Нур-Султан должен оставаться городом с благоприятной экономической и бизнес-средой. Одна из приоритетных задач – привлечение инвестиций. Столица всегда была лидером по привлечению инвестиций, так и должно оставаться. Ежегодно в городе проводятся инвестиционные и экономические форумы, эта практика будет продолжаться. Будь то инвесторы либо общественные деятели – они в первую очередь приезжают в нашу столицу», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

При этом он констатировал тот факт, что за последние 10 лет в столице впервые отмечается снижение объемов инвестиций.

«Столица сегодня занимает далеко не первое место среди всех городов Казахстана. Я обращаю внимание и министра иностранных дел, и акима города Нур-Султана на этот очень плохой, нерадужный показатель», - полагает президент.

«Акимату столицы и Министерству иностранных дел РК поручено усилить работу и показать в ближайшее время конкретные результаты», - заключил Касым-Жомарт Токаев.