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Нурсултан Назарбаев o «двоевластии»: слухи не имеют никакого основания

Вчера, 08:04
Нурсултан Назарбаев o «двоевластии»: слухи не имеют никакого основания


Первый Президент Нурсултан Назарбаев высказался о слухах о так называемом «двоевластии» в стране. Казахстан «является унитарным государством, с президентской формой правления», и эти слухи «не имеют никакого основания», сказал Елбасы в интервью телеканалу «Хабар», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Это «от лукавого». Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была. Наши беглые воры-предатели Родины запускают такую информацию, чтобы спокойную жизнь нарушить», - сказал Первый Президент.

Он добавил, что Касым-Жомарт Токаев избран всенародно, «он является Президентом». Сам Нурсултан Назарбаев Председатель Совета безопасности. «Этот орган решает вопросы внутренней и внешней политики, согласовываются кадры. Это коллегиальный орган, его членами являются все руководители в стране, коллективно все решаем, чтобы не было ошибок», - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что его задачи обеспечивать работу Совбеза, руководить партией «Nur Otan» и АНК. «Многие международные органы, в создании которых я принимал участие, предложили мне стать почетным Председателем. Работы хватает», - сказал Первый Президент.

Он также рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны, назвав этот шаг «абсолютно продуманным и правильным». «Не жалею, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Не надо забывать, что я во главе Казахстана находился 30 лет. Спасибо народу, который все эти годы избирал меня главой государства. Все равно, какая-то часть населения, может, и устала от одного человека. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте. Нужны новые люди, новые кадры… Поэтому с благодарностью за оказанное мне доверие, я решил отойти от дел. Есть также возрастной ценз. Руководитель государства всегда должен быть на белом коне и иметь сильную энергетику», - сообщил Нурсултан Назарбаев в интервью.

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