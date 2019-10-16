Что происходит на игорном рынке?

16-10-2019, 08:03

Бизнес-сообщество в Казахстане всерьез обеспокоено. Планы по созданию Центра учета ставок способны сильно ударить по игорному рынку. Что же происходит? Дело в том, что букмекерский бизнес в нашей стране максимально зарегулирован. В частности, БК с 2016 года осуществляют расчет коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учет принятых ставок, расчет выигрышей по результатам пари, учет выигрышей и выплат по ним с помощью аппаратно-программного комплекса. То есть информация по ставкам и выплатам контролируется налоговыми органами.

Также законодательство требует, чтобы сервера АПК находились на территории Казахстана. Человеку, даже поверхностно знакомому с программированием и «железом», должно быть отчетливо ясно, какие это затраты для каждого из участников рынка: сотни миллионов тенге для приобретения серверов и ежегодные вложения на их содержание и функционирование.

А еще согласно Закона «Об игорном бизнесе», сервер АПК букмекерской конторы должен быть обеспечен фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин в соответствии с Налоговым Кодексом.

Министерство финансов Казахстана ведет государственный реестр ККМ, куда включены 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) фискало-компьютерных систем. Благодаря этому фискализаторы-компьютерные системы круглосуточно в режиме онлайн выгружают информацию от букмекеров и через защищенные каналы доставки направляют информацию в Комитет государственных доходов. Соответственно, у букмекеров есть право выбора: с какой из утвержденных программ работать. Оттого и рынок услуг фискализаторов функционирует в нормальном режиме здоровой конкуренции. А у десятков компаний, которые владеют фискализаторами-компьютерными системами (утвержденных Минфином РК) есть стабильный доход от букмекеров.

Что же происходит сейчас? Фактически речь идет ни больше ни меньше как о создании невыносимых условий для развития частного сектора. Известно, что Правительство готовит заключение по законопроекту об игорном бизнесе, в рамках которого может быть создан Центр учета ставок, который будет контролировать каждую ставку. Выходит, вместо того, чтобы предоставить возможность организациям, сертифицированным министерством финансов право получать и обрабатывать более детальную информацию от букмекеров путем модернизации АПК, это будет делать малопонятная структура в ущерб собственникам малого и среднего бизнеса.

Получается, что десяткам компаний-фискализаторов, которые работают в частном секторе, фактически запретят заниматься предпринимательской деятельностью, ведь Правительство планирует внедрить Центр учета ставок. А основным претендентом на него, как предполагается является АО «Казахтелеком».

2 июля 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ №51 «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора», в котором написано, что данный указ принят в целях сокращения участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора.

Все последние действия в рамках создания ЦУС выглядят как откровенное игнорирование указа главы государства и являются грустным подтверждением того, что разговоры о снижении доли квазигосударственных компаний, а также о поддержке МСБ это не более чем миф.

Естественно, что давление на Правительство и Парламент с идеей создания Центра учета ставок, который может достаться в пользу мегамонополиста АО «Казахтелеком» вызывает беспокойство всего бизнес-сообщества страны.