Новости / Государство

Что происходит на игорном рынке?

16-10-2019, 08:03
Что происходит на игорном рынке?


Бизнес-сообщество в Казахстане всерьез обеспокоено. Планы по созданию Центра учета ставок способны сильно ударить по игорному рынку. Что же происходит? Дело в том, что букмекерский бизнес в нашей стране максимально зарегулирован. В частности, БК с 2016 года осуществляют расчет коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учет принятых ставок, расчет выигрышей по результатам пари, учет выигрышей и выплат по ним с помощью аппаратно-программного комплекса. То есть информация по ставкам и выплатам контролируется налоговыми органами.

Также законодательство требует, чтобы сервера АПК находились на территории Казахстана. Человеку, даже поверхностно знакомому с программированием и «железом», должно быть отчетливо ясно, какие это затраты для каждого из участников рынка: сотни миллионов тенге для приобретения серверов и ежегодные вложения на их содержание и функционирование.

А еще согласно Закона «Об игорном бизнесе», сервер АПК букмекерской конторы должен быть обеспечен фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин в соответствии с Налоговым Кодексом.

Министерство финансов Казахстана ведет государственный реестр ККМ, куда включены 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) фискало-компьютерных систем. Благодаря этому фискализаторы-компьютерные системы круглосуточно в режиме онлайн выгружают информацию от букмекеров и через защищенные каналы доставки направляют информацию в Комитет государственных доходов. Соответственно, у букмекеров есть право выбора: с какой из утвержденных программ работать. Оттого и рынок услуг фискализаторов функционирует в нормальном режиме здоровой конкуренции. А у десятков компаний, которые владеют фискализаторами-компьютерными системами (утвержденных Минфином РК) есть стабильный доход от букмекеров.

Что же происходит сейчас? Фактически речь идет ни больше ни меньше как о создании невыносимых условий для развития частного сектора. Известно, что Правительство готовит заключение по законопроекту об игорном бизнесе, в рамках которого может быть создан Центр учета ставок, который будет контролировать каждую ставку. Выходит, вместо того, чтобы предоставить возможность организациям, сертифицированным министерством финансов право получать и обрабатывать более детальную информацию от букмекеров путем модернизации АПК, это будет делать малопонятная структура в ущерб собственникам малого и среднего бизнеса.

Получается, что десяткам компаний-фискализаторов, которые работают в частном секторе, фактически запретят заниматься предпринимательской деятельностью, ведь Правительство планирует внедрить Центр учета ставок. А основным претендентом на него, как предполагается является АО «Казахтелеком».

2 июля 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ №51 «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора», в котором написано, что данный указ принят в целях сокращения участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора.

Все последние действия в рамках создания ЦУС выглядят как откровенное игнорирование указа главы государства и являются грустным подтверждением того, что разговоры о снижении доли квазигосударственных компаний, а также о поддержке МСБ это не более чем миф.

Естественно, что давление на Правительство и Парламент с идеей создания Центра учета ставок, который может достаться в пользу мегамонополиста АО «Казахтелеком» вызывает беспокойство всего бизнес-сообщества страны.

  • Просмотров: 98
Похожие материалы
  • Букмекеров хотят вывести в резервации Букмекеров хотят вывести в резервации
  • Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией
  • Букмекеры обеспокоены созданием частного оператора пари Букмекеры обеспокоены созданием частного оператора пари
  • Казахстанские бренды станут более прозрачными Казахстанские бренды станут более прозрачными
  • Пять задач по поддержке финансового сектора Пять задач по поддержке финансового сектора
    • Отзывы читателей
    Средневзвешенный курс доллара на KASE - 389,62 тенге Средневзвешенный курс доллара на KASE - 389,62 тенге Государство 16-10-2019, 08:10
    Неиспользуемые сельхозземли, стратегия по зерну, результаты Astana Hub Неиспользуемые сельхозземли, стратегия по зерну, результаты Astana Hub Государство 16-10-2019, 08:08
    Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50% Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50% Государство 16-10-2019, 08:07
    Китай может создать в Макао биржу по образцу Nasdaq Китай может создать в Макао биржу по образцу Nasdaq Государство 16-10-2019, 08:06
    ГЧП решит проблему с невыделенными бесплатными 10 сотками ГЧП решит проблему с невыделенными бесплатными 10 сотками Государство 16-10-2019, 08:05
    Объемы производства бензина за год выросли на 13% Объемы производства бензина за год выросли на 13% Государство 16-10-2019, 08:05
    На покупку новых автомобилей казахстанцы потратили 451,2 млрд тенге На покупку новых автомобилей казахстанцы потратили 451,2 млрд тенге Государство 16-10-2019, 08:04
    Что происходит на игорном рынке? Что происходит на игорном рынке? Государство 16-10-2019, 08:03
    Самый дорогой блогер Самый дорогой блогер Государство 16-10-2019, 08:02
    В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге Государство 16-10-2019, 08:02
    Цены на металлы, нефть и курс тенге на 15 октября Цены на металлы, нефть и курс тенге на 15 октября Государство 16-10-2019, 08:01
    23 ноября 2019: ваше ретейл-сознание никогда не будет прежним 23 ноября 2019: ваше ретейл-сознание никогда не будет прежним Государство 16-10-2019, 08:00
    В Испании назвали число пострадавших при столкновениях в Барселоне В Испании назвали число пострадавших при столкновениях в Барселоне Государство 16-10-2019, 08:00
    ЦБ Сингапура смягчил денежно-кредитную политику ЦБ Сингапура смягчил денежно-кредитную политику Государство 16-10-2019, 08:00
    Какие объекты построены в Кызылординской области по ГЧП Какие объекты построены в Кызылординской области по ГЧП Государство 16-10-2019, 07:59
    КГА: код аэропорта Нур-Султана изменят КГА: код аэропорта Нур-Султана изменят Государство 16-10-2019, 07:57
    Зарплаты преподавателей вузов повысят от 30 до 50% Зарплаты преподавателей вузов повысят от 30 до 50% Государство 16-10-2019, 07:56
    Казахстанцы погасили долги по налогам на 8 млрд тенге Казахстанцы погасили долги по налогам на 8 млрд тенге Государство 16-10-2019, 07:55
    В Кызылординской области кадровые перестановки В Кызылординской области кадровые перестановки Государство 16-10-2019, 07:54
    Свыше 55% аккумуляторов, произведенных в Талдыкоргане, экспортируют за рубеж Свыше 55% аккумуляторов, произведенных в Талдыкоргане, экспортируют за рубеж Государство 16-10-2019, 07:54