Дневные торги: 380,4 тенге за доллар

Вчера, 07:47

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 27 июня 2019 года составил 380,44 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



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По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,95 тенге за доллар США, максимальный — 380,85 тенге, курс закрытия — 380,35 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 42 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой — 76.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 381,5 тенге, Алматы — 382 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 379,85 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 27 июня составляет 378,65 тенге за 1 доллар США. 28 июня, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 379,85 тенге за 1 доллар.