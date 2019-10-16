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В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге

16-10-2019, 08:02
В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге


Ситуация на внутреннем валютном рынке в сентябре 2019 года находилась под давлением рынка нефти. После скачка цены на нефть до 69 долларов за баррель 16 сентября в последующем она снизилась до 57,7 доллара за баррель 2 октября. Об этом заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

«По состоянию на 10 октября нефть стоила 59,1 доллара за баррель. В результате обменный курс с начала сентября по 11 октября изменялся в пределах 385,27–390,12 тенге за доллар, ослабление за этот период составило 0,5%. По состоянию на 11 октября 2019 года курс тенге составил 389,51 тенге за доллар, ослабев с начала года на 1,4%», - отметил Ерболат Досаев.

По его словам, золотовалютные резервы Национального банка на 1 октября, по предварительным данным, составили 28,8 млрд долларов.

«С начала года они снизились на 6,8%, или 2,1 млрд долларов, в результате погашения валютного свопа с банками и оттоков со счетов клиентов в иностранной валюте за рубеж. За сентябрь золотовалютные резервы увеличились на 2,1% в результате поступлений иностранной валюты от выпуска правительством еврооблигаций, роста объема срочных валютных вкладов банков в Национальном банке и покупок золота. Общие международные резервы, включая активы Национального фонда в размере 59,4 млрд долларов, составили 88,2 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,8%», - отметил Ерболат Досаев.

Также Ерболат Досаев отметил, что объем депозитов с начала года снизился 5,5%, до 17,5 трлн тенге, на конец августа, что связано с проведенными в первом квартале 2019 года мероприятиями по оздоровлению банков.

«За апрель-август рост депозитов составил 1,9%, или 327 млрд тенге. Продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Вклады в национальной валюте за 8 месяцев 2019 года выросли на 3%, в то время как валютные депозиты снизились на 14,5%. В результате уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 43,8% по итогам августа 2019 года», - прокомментировал Ерболат Досаев.

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