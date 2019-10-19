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Финансовые компании уходят из Великобритании из-за Brexit

Вчера, 08:10
Финансовые компании уходят из Великобритании из-за Brexit


Финансовый сектор готовится к выходу Великобритании из Европейского союза на фоне продолжающихся переговоров по Brexit: сотни банков и инвестиционных компаний перевозят своих сотрудников в европейские офисы, показало исследование компании New Financial, которая анализирует сектор, пишет Интерфакс-Казахстан.

Исследователи выявили 332 компании, которые переместили часть своего бизнеса, перевезли персонал или учредили новые организации на территории Европейского союза, при этом 60 из них начали делать это с марта, когда изначально должен был состояться выход Великобритании из ЕС, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что главным направлением для релокации сотрудников и переноса офисов стал Дублин, опередивший по популярности Люксембург и Париж.


Финансовые компании уходят из Великобритании из-за Brexit

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«Многие крупные компании учредили новые предприятия в ЕС, которые функционируют уже в течение нескольких месяцев, и, потратив десятки или сотни миллионов долларов на релокацию, они не собираются в ближайшее время возвращаться в Великобританию», - говорится в докладе экспертов New Financial.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому если к 19 октября не удастся согласовать соглашение о Brexit c ЕС, то премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее «умрет в сточной канаве», чем будет просить ЕС о подобном.

Между тем в среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.

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