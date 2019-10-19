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Шокпар и Гагаринское содержат свыше 21 тонны золота

Вчера, 08:07
Шокпар и Гагаринское содержат свыше 21 тонны золота


Более 21 тонны золота и 135 тонн серебра содержат казахстанские месторождения Шокпар и Гагаринское в Жамбылской области. На месторождениях специалисты ТОО «Шокпар-Гагаринское» (100% дочерняя компания НГК «Тау-Кен Самрук») завершили оценочные этапы геолого-разведочных работ с утверждением промышленных кондиций и подсчетом запасов. Запасы поставлены на государственный баланс, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе «Тау-Кен Самрук».


Шокпар и Гагаринское содержат свыше 21 тонны золота

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«Решением госкомиссии по запасам утверждены запасы месторождения Гагаринское по категориям С1+С2 - в количестве 2257,4 тыс. тонн руды, золота - 10 104,3 кг, со средним содержанием 4,48 г/т; серебра - 84,2 тонны, со средним содержанием 37,31 г/т. Запасы месторождения Шокпар по категориям С1+С2 утверждены в количестве 1554,1 тыс. тонн руды, золота - 10 952,9 кг, со средним содержанием 7,05 г/т; серебра - 51,5 тонн, со средним содержанием 33,14 г/т», - указывается в сообщении.

Нацкомпания «Тау-Кен Самрук» ожидает получение лицензии на проведение работ по добычи. Для реализации следующих этапов проекта компания заинтересована в привлечении стратегических партнеров.

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