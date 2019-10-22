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Электронные рецепты на лекарства станут обязательными с 2020 года

22-10-2019, 08:10
Электронные рецепты на лекарства станут обязательными с 2020 года


Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал об обязательном введении электронных рецептов на лекарства с 2020 года, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В 2018 году централизовано лекарственное обеспечение, обеспечена прозрачность закупа лекарств, внедрен электронный учет выдачи бесплатных лекарств, запущен единый контакт-центр 1439. Внедрена рассылка СМС-сообщений гражданам, получившим лекарства бесплатно. По каждому факту невыдачи лекарств приняты меры. Начат пилотный проект по маркировке лекарственных средств для выявления фальсифицированных лекарств. С 2020 года обязательными станут электронные рецепты», - сказал Елжан Биртанов на правительственном часе в сенате.


Электронные рецепты на лекарства станут обязательными с 2020 года

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Министр также рассказал об утверждении новых правил регулирования цен на лекарства.

«До 40% снижены цены на лекарственные средства при формировании списка единого дистрибьютора на 2019 год. При закупе на 2019 год удалось сэкономить 22 млрд тенге благодаря снижению предельных цен, 12,8 млрд тенге - за счет централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, 14,5 млрд тенге - за счет цифровизации учета, и еще 10,4 млрд тенге сэкономлено за счет отпуска лекарств через поликлиники», - уточнил Елжан Биртанов.

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