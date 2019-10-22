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Новый онкоцентр в столице начнут строить в 2019 году

22-10-2019, 08:07
Новый онкоцентр в столице начнут строить в 2019 году


В 2019 году планируется завершить проектные работы и приступить к строительству здания Национального научного онкологического центра в Нур-Султане, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Реализуется Межведомственная дорожная карта по строительству Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан. В целях его оснащения современным оборудованием проведены переговоры с потенциальными инвесторами и подписаны меморандумы с крупнейшими мировыми производителями медицинской техники для лучевой и протонной терапии», - сказал Елжан Биртанов на Правительственном часе в сенате по вопросам реализации задач в области здравоохранения.


Новый онкоцентр в столице начнут строить в 2019 году

Новый онкоцентр в Астане построят к 2020 году

Глава ведомства напомнил, что 7 июня постановлением правительства Казахстана были определены две международные компании по строительным работам и инжиниринговым услугам, с которыми проводится процедура заключения договоров.

«Общая стоимость проекта – 70 млрд тенге. На 2019 год предусмотрено 13 млрд тенге на завершение проектирования и начало строительства центра», - заключил Елжан Биртанов.

Новый онкологический центр в Нур-Султане строится по поручению Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что центр начнет работать в марте 2021 года.

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