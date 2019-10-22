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Крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция дала первый ток

22-10-2019, 08:03
Крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция дала первый ток


Крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция, расположенная во Франции около города Пьоленк (департамент Воклюз), дала 18 октября первый ток, сообщает Белта.

47 тыс. батарей станции занимают 17 из 50 га водной поверхности искусственного озера на месте карьера по добыче камня в окрестностях города Пьоленк. Благодаря им станция будет вырабатывать до 17 мегаватт электроэнергии в год – этого достаточно для обеспечения электричеством 4,7 тыс. квартир с 10 тыс. жителей. Эта электроэнергия будет продаваться с гарантией ее экологически чистого производства.

Французская станция уступает крупнейшей солнечной электростанции в Китае, там на воде солнечные панели занимают 86 га, что эквивалентно площади 120 футбольных полей.

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