Mercedes-Benz GLE: богатый внутренний мир

22-10-2019, 08:09

Бывают такие люди – внешне ничего особенного, но с богатым внутренним миром. Пожалуй, таков и новый Mercedes-Benz GLE. Подробности – в нашем отчете по итогам теста премиальной новинки казахстанского рынка.



О модели

Mercedes GLE второго поколения (заводской индекс W167) дебютировал прошлой осенью и вышел на мировой рынок в этом году. Если считать с М-классом (ML), а именно так назывался GLE до ребрендинга, то это уже четвертая генерация среднеразмерного, по меркам Mercedes, кроссовера.

Его длина около пяти метров (габариты: 4,924 х 1,947 х 1,797 м), а колесная база – почти три метра (2,995 м), клиренс – 205 мм.

У нас на тесте побывала модификация GLE 450 с турбомотором 3.0 (367 л.с.) и 9-скоростным «автоматом». Для GLE теперь предлагается два варианта полноприводной трансмиссии: прежняя система 4Matic с симметричным центральным дифференциалом и постоянным полным приводом, либо с многодисковой муфтой подключения передней оси. Для последней версии можно заказать пакет Off-Road с демультипликатором. Но у нас был 4Matic.

Как и предшественники, и родственная модель GLS, Mercedes GLE выпускается в США.

Комплектация тестового автомобиля была «жирная», но не самая полная. Для абсолютного счастья не хватало проекции приборов, панорамной крыши, топовой «музыки» Burmester, амбиентной подсветки интерьера и пневмоподвески (здесь две опции: Airmatic или продвинутая гидропневматическая E-Active Body Control, одной из фишек которой является та самая раскачка, способная вызволить машину из плена на бездорожье). Зато почти все остальное было: самая продвинутая адаптивная оптика Multibeam LED, внешний AMG-пакет, 20-дюймовые диски (на шинах Bridgestone размера 275/50), диодная подсветка наружных ручек дверей, подножек и зоны порогов, доводчики дверей, 7-местный салон, последняя система мультимедиа MBUX, электропривод и подогрев сидений первого и второго рядов, передние кресла с памятью, вентиляцией и массажем, электрорегулировка и обогрев руля, 4-зонный климат-контроль, средняя аудиосистема Burmester, ароматизатор салона, электропривод двери багажника, система кругового обзора, парковочный автопилот, мониторинг «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и поддержания дистанции до впереди идущего авто, система «старт-стоп» и многое другое.

Казахстанские цены на GLE‘2019 начинаются от 26,9 млн тенге. Стоимость тестового автомобиля со всеми опциями – 93 тыс. евро.

Снаружи

Новый GLE – лобастый крепыш с нагловатым выражением лица и модной прической из барбершопа. Даже не крепыш, а толстячок – дутый, пухлобокий и пухлозадый. На наш вкус предыдущий GLE выглядел заметно лучше и атлетичнее. Новичок менее изящен, даже нарочито грубоват. Видимо, дизайнерам поставили задачу придать модели более брутальный вид. Хотя в целом автомобиль гармоничен. И главная фамильная черта модели, начиная с первого М-класса, никуда не делась. Это широкая стойка за задними дверями и визуально объединенное остекление багажной двери и боковых окон. Не раздражают нас и остроконечные задние фонари, хотя многим такой новомодный дизайн «не зашел». Обилие хрома, особенно на бамперах – тоже дело вкуса.

Здесь же отметим диодную подсветку подножек и зоны порогов с четкой и внушительной проекцией фирменной трехлучевой звезды. Вещь по сути нелепая, но смотрится круто.

Внутри

А вот интерьер по сравнению с предшественником – не шаг вперед, а олимпийский прыжок с шестом в исполнении Сергея Бубки! Космос! За такой «внутренний мир» можно простить и не самую привлекательную внешность.

Салон выглядит стильно, благородно и лаконично. Взгляд цепляется за квартет прямоугольных воздуховодов по центру торпедо и поручни «а ля Cayenne» на центральном тоннеле. Но главный магнит внимания – двойной широкоформатный «планшет» приборов и системы мультимедиа (диагональю 12,3 дюйма каждый). Да, GLE далеко не первая модель Mercedes, получившая такое решение, но оно и сейчас смотрится суперсовременно. А подчеркивают его две вентиляционные решетки по краям «планшета» (правая – чисто декоративная).

Мультимедиа-система MBUX управляется голосом (опция – жестами), манипулятор с тачпэдом, через который можно вводить рукописный текст, и, вместе с тем, сенсорный экран с классной графикой и быстрым откликом. Здесь сотни функций и возможностей детальной настройки автомобиля. Есть среди них и забавные, например, подбор регулировок сиденья и руля по росту водителя. Нашему автору ростом 182 см она подобрала совершенно неудобную позу. Зато навигация радует подробными картами и отображением географических названий на казахском языке. Надо ли говорить, что система поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto?

Голосовое управление активируется фразой «эй, Мерседес!» (хотя оно отзывается и просто на «Мерседес»), а в ответ вы услышите поставленный женский голос (все-таки Mercedes –женское имя), произносящий услужливое «чем могу помочь?» Однако в виртуальном общении с системой нужна сноровка: команды надо формулировать четко, коротко и логично, иначе электронная «тетенька» вас не поймет.

Приборная панель имеет четыре варианта дизайна и десятки конфигураций, а мульти-руль –два блока управления всем этим хозяйством. Левый блок отвечает за «приборку», правый – за мультимедиа. Меню удобно листать с помощью мини-тачпэдов. Это новый уровень рабочего места водителя!

Зарядка для смартфона – беспроводная, все разъемы – USB Type-C, а все салонное освещение – диодное. На втором ряду предусмотрен полноценный блок климат-контроля и выдвижной держатель для смартфонов с разъемами для подзарядки. Вишенка на торте – сочное звучание аудиосистемы Burmester.

В нашем случае интерьер отделан светло-бежевой натуральной кожей (такого же цвета и обивка потолка) и темно-серым дубовым шпоном пористой фактуры. Обод руля тоже частично деревянный, что неудобно – ладони потеют и скользят. А еще разочаровал хромированный ряд клавиш климат-контроля в центре передней панели – металлический на вид, пластмассовый на ощупь... Вообще же качество материалов и сборки салона соответствует уровню бренда.

К эргономике никаких претензий, кроме суперперегруженного левого подрулевого рычажка, традиционно совмещающего функции управления светотехникой и дворниками. Он требует привыкания, что, в принципе, не есть хорошо. Хотя частично спасают датчики света и дождя. Только не вздумайте по привычке пытаться включить поворотник правым рычажком – это селектор «автомата». Есть у него и лепестки ручного режима.

Запас пространства очень хороший как спереди, так и на втором ряду. Не зря расстояние между рядами сидений увеличили на 6,9 см. Комфортному размещению сзади способствует и небольшой центральный тоннель.

Передние мультиконтурные кресла имеют множество настроек, вплоть до плотности объятий валиков боковой поддержки. Сиденье второго ряда тоже с электроприводом: оно двигается на 10 см в продольном направлении, меняет наклон спинок и высоту подголовников.

Понадобился третий ряд? Он, так же как и второй, раскладывается/складывается электроприводом. Не нужно двигать вручную и сиденья второго ряда, чтобы пройти на галерку. Но если вы взрослый человек, делать вам там нечего: задранные из-за низких сидушек колени почти упрутся в спинку второго ряда (при том, что она по умолчанию приподнята в щадящем режиме для обитателей багажника), а голова – в потолок, места для ступней также минимум. Зато дети, вплоть до среднего роста, смогут порадоваться зарядным разъемам для своих смартфонов и подстаканникам для колы.

Объем багажника со сложенными сиденьями галерки – внушительные 825 литров (+135 литров к предыдущей модели). Отсек хорошо продуман, например, в нем предусмотрена ниша с полезными мелочами, куда ровно помещается съемная багажная шторка. Спинка сиденья второго ряда складывается в пропорции 40:20:40.

В движении

Сначала про обзорность. Она у GLE отличная, в том числе благодаря системе кругового обзора с множеством видов, высоким качеством изображения и анимацией. Причем система автоматически включается в трафике, например, в пробке, когда вас вплотную окружают другие машины. Еще одна продуманная фишка – выдвижная задняя камера, которой не страшны пыль, грязь и т.д.

Режимов движения здесь три, и они стандартны: комфортный (стоит по умолчанию), спортивный и эко.

Намного интереснее свежий двигатель М256, устанавливающийся на GLE 450. Это 3.0-литровая рядная «шестерка» с турбонаддувом, дополненным электрокомпрессором и стартер-генератором EQ Boost. Оба они питаются от отдельной 48-вольтовой батареи. Стандартная отдача мотора – 367 л.с. и 500 Нм, но EQ Boost может добавлять 22 л.с. и 250 Нм во время разгона! Кроме того, он способен быстро запускать заглушенный двигатель в рамках системы «старт-стоп» (теперь отключать ее нет смысла) или после движения накатом, а также накапливать энергию в режиме рекуперации. Вот такая хитрая «мягкогибридная» система.

Разгон у «четыреста пятидесятого» мощнейший! И без пресловутой «турбозадержки». Особенно в спорт-режиме. В цифрах это 5,7 секунды до «сотни» и 250 км/ч максимальной скорости. При этом паспортный расход топлива в городском цикле – 12,6 л/100 км. Во время нашего теста средний аппетит был на уровне 14 литров, что тоже немного, учитывая размеры и массу автомобиля (2220 кг в снаряженном состоянии). Производитель рекомендует лить 95-й бензин.

Тормоза не требуют особого привыкания. Но это, если не пользоваться функцией «автохолд». Чтобы ее активировать, надо очень сильно продавливать педаль тормоза… Разработается?

Руль тяжеловат даже в обычном режиме, не говоря уже про спортивный. Зачем? Непонятно. К тому же, в рулевом управлении проступает какая-то «резиновость» реакций.

Управляемость для крупного высокого кроссовера неплохая, но чувствуется, что машина тяжелая. Да и крены кузова на пружинной подвеске в крутых поворотах заметные.

Спереди здесь двухрычажная конструкция, сзади – многорычажка. Однако высокой плавности хода не ждите – комфорт умеренный. Какой-то выдающейся энергоемкости мы тоже не заметили.

В салоне в более-менее комфортных пределах слышно дорогу, работу подвески и аэродинамические шумы. И все бы ничего, но нас обескуражило практически постоянное громкое дребезжание где-то по центру передней панели. И это на ровной дороге! Может, не стоило делать облегченный каркас панели из органопластика? Впрочем, мы склонны думать, что этот «сверчок» – единичный дефект тестовой машины.

Резюме

Нет, новый Mercedes GLE не идеален. Но он суперпродвинутый во всех отношениях. А также солидный, в целом комфортный, универсальный, очень мощный и при этом достаточно экономичный. Такой подойдет практически на все случаи жизни.

Если навскидку сравнивать GLE с главными конкурентами, то картина будет следующая. BMW X5 (вышел в 2018 году) более мускулистый, но не такой ультрасовременный. Audi Q7 чуть крупнее, но не такой свежий (выпускается с 2015 года, уже анонсирован рестайлинг, но в Казахстане его пока нет). Porsche Cayenne (появился в 2017-м) в общем круче, но и дороже. Volkswagen Touareg (вышел в 2018-м) хорош, но поскромнее. Range Rover Sport стильный и проходимый, но не дотягивает по уровню техники и электроники, ибо староват (дебютировал в 2013-м), даже несмотря на рестайлинг 2017 года.