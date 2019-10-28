Ебек: участниками программы в Актюбинской области стали 33 тысячи человек

Сегодня, 08:01

По итогам девяти месяцев 2019 года в Актюбинской области 33 537 человек стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Ебек». Трудоустроено 24 500 человек, из них 16 487 человек, или 67%, на постоянную работу, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.



В рамках первого направления Госпрограммы «Ебек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в Актюбинской области обучением охвачено 2238 человек.

Участниками программы «Ебек» в Акмолинской области стали 18 тысяч человек

По второму направлению - развитие предпринимательской инициативы граждан - микрокредиты получили 765 человек. Государственные гранты в

размере до 100 МРП получили 89 участников госпрограммы, в размере до 200

МРП – 537 человек. Напомним, по проекту «Бастау Бизнес» проводится обучение основам предпринимательства и предоставляются государственные гранты в размере до 100 и до 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим и планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получившим финансовую поддержку в рамках других государственных программ. Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам.

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