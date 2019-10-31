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Доллар закрыл торги на уровне 388,5 тенге

Сегодня, 07:59
Доллар закрыл торги на уровне 388,5 тенге

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