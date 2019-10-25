Доллар закрыл биржевые торги на уровне 388,9 тенге

Вчера, 07:55

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 октября 2019 года на 17:00 составил 388,93 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 388,60 тенге за доллар США, максимальный – 389,08 тенге, курс закрытия — 388,85 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 140 млн 499 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой – 292.

Средневзвешенный курс американской валюты на 15:30 сложился на уровне 388,93 тенге.

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По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:10 составил 390 тенге, в Алматы – 391 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 24 октября составляет 388,96 тенге за 1 доллар США. 25 октября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 388,93 тенге за 1 доллар.