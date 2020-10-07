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ВТБ Лизинг наращивает объемы сотрудничества с "Яндекс.Такси"

Вчера, 06:46

Всего в рамках программы обновили и пополнили автопарки более 90 партнеров "Яндекс.Такси".

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) увеличил объемы передачи транспорта в рамках сотрудничества с "Яндекс.Такси" до 200 автомобилей в месяц и прогнозирует дальнейший кратный рост объемов продаж. Партнеры сервиса уже оформили в лизинг по специальным условиям более 800 автомобилей. Компании подписали соглашение о сотрудничестве в ходе форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» в ноябре прошлого года.

В рамках проекта ВТБ Лизинг предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнеров сервиса: они могут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. К приобретению доступны 20 моделей легковых автомобилей восьми отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет. Всего в рамках программы обновили и пополнили автопарки более 90 партнеров, что обеспечило работой в Яндекс Такси множество новых водителей. В основном предложением воспользовались небольшие таксопарки.

ВТБ Лизинг видит интерес таксопарков к своим продуктам и прогнозирует дальнейшее увеличение продаж. С мая для партнеров "Яндекс.Такси" в крупнейших городах России доступно финансирование от ВТБ Лизинг на индивидуальных условиях, учитывающих потребности конкретного клиента. У них появилась возможность оптимизировать расходы за счет отказа от добровольного страхования автомобиля.

"Промежуточные результаты проекта показывают, что даже в условиях пандемии спрос на такие возможности, которые ВТБ Лизинг совместно с "Яндекс.Такси" готов предложить партнерам сервиса, достаточно высок. Мы будем и дальше развивать наше взаимодействие и улучшать условия для клиентов по расширению и обновлению автопарков. "Яндекс" является важным для нас партнером, и мы будем и дальше искать направления для синергии в области шеринговой экономики", - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

"Мы рассчитываем, что с учетом спроса по данной программе, к концу года объемы передачи транспорта по ней могут многократно вырасти. Поддержка партнерских парков, с которыми сотрудничает Яндекс.Такси, одно из ключевых направлений для нашей компании. Мы видим в этом большой потенциал и для нашего бизнеса, и для развития городской инфраструктуры в целом", — прокомментировал финансовый директор "Яндекс.Такси" Евгений Сендеров.

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