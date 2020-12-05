Как заработать на криптовалюте за три месяца: лучшие варианты

Сегодня, 01:55

Цифровые деньги имеют репутацию легкого и быстрого варианта для обогащения. Эксперты qubittech сайта рассказали, как при помощи нового вида активов до конца года получить доходность от 5 до 50 процентов. Однако необходимо помнить о рисках и следовать некоторым правилам.



С начала года капитализация крипторынка выросла на 83%, до текущей отметки в $350 млрд. Во многом такая динамика обусловлена развитием сферы DeFi, которая набирает популярность в 2020 году. Некоторые токены показали многократный рост стоимости, например, токен YFI. Он был выпущен 18 июля и за 2 месяца прибавил более 100 000% стоимости.



DeFi (рынок децентрализованных финансов), несмотря на бурный рост различных токенов, советовать можно с большой долей осторожности, считает генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон. Токены, которые появились летом, сейчас растут на тысячи процентов, но вся эта ситуация напоминает историю с ICO в 2017 году. Рынок может быть переоценен, и активы рискуют резко упасть после такого ничем не подкрепленного роста.



По мнению эксперта, самые оптимальные вложения в настоящий момент—Ethereum (ETH) и Tron (TRX). Сейчас заканчивается доработка нового блокчейна Ethereum — Beacon Chain или Phase 0. Его внедрение станет стартовой точкой существования Ethereum 2.0. Что касается Tron, то летом его основатель Джастин Сан объявил о запуске DeFi-проекта JUSTswap. Это биржа, аналог популярного протокола Uniswap, который работает на блокчейне Ethereum. Также скоро должен состояться запуск оракулов для сети TRON.



Иного мнения придерживается вице-президент РАКИБ по развитию и регулированию рынка Валерий Петров. По его словам, если стоит цель с высокой вероятностью заработать в ближайшие три месяца, то лучше обратить внимание не на инвестиции в криптовалюту, а на вложения в проекты DeFi. Для того чтобы работать на этом рынке, нужно выбрать правильного партнера. Прежде всего того, кто позволит легально завести средства в криптовалюту, а затем законно вывести их в рубли или в иную валюту.



Выбор инструментов в сфере DeFi большой, специалист выделил два вида:



Первые — которые предполагают операции, аналогичные депозитным, по которым практически нет финансового риска (если использовать стейблкоины);

Вторые — инструменты, предназначенные для поддержки ликвидности. Пользователи могут передать часть своих средств на децентрализованные биржи. Криптовалюта будет участвовать в обороте, за это компания будет делиться комиссией, заработанной на проведенных операциях.

«Оба подхода достаточно понятны и прозрачны, они практически не предполагают риска, если оперировать стейблкоинами. В то же время доход практически гарантирован, который в абсолютных величинах сегодня можно оценить, в случае использования депозитной схемы он составит порядка 5-6% годовых в валюте. Если речь про сотрудничество с децентрализованными биржами, то доходность исчисляется десятками процентов. Можно рассчитывать на доходность от 30 до 50 процентов также при очень низких рисках», — объяснил вице-президент РАКИБ.



Уделить внимание рынку DeFi предложил и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Однако он предупредил, что быстрый и кратковременный рост токенов может закончиться обвалом. Инвестировать стоит очень внимательно, чтобы не пропустить момент, когда начнется снижение.



Также Деев отметил, что биткоин остается самой надежной криптовалютой, в которую на фоне кризиса начинают вкладывать все большее количество людей. Поэтому монета является лидером рынка цифровых активов. Эксперт посоветовал уделить внимание и ETH (Ethereum).



«Ethereum может оказаться самым выгодным инструментом инвестирования этой осенью, так как несмотря на мнение о пузыре, есть объективные причины для роста монеты», — пояснил специалист.



Ранее ведущий разработчик Ethereum Foundation Дэнни Райан оформил официальное предложение о запуске Ethereum 2.0. Оно требует одобрения, после чего стартует нулевая фаза ETH 2.0, означающая активацию центральной цепи Beacon Chain, в которой будет использоваться механизм консенсуса Proof-of-Stake. Согласно плану разработчиков, нулевая фаза должна быть запущена в ноябре текущего года.